Hay trabajo como coordinador de taller mecánico con sueldo de 19 mil pesos y así puedes aplicar

Si estás buscando una nueva oportunidad laboral, hay una vacante para trabajar como coordinador de taller mecánico de maquinaria pesada en la empresa Calidez Humana y sí estas interesado te decimos cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la vacante como coordinador de taller mecánico

De acuerdo con el Portal del Empleo, están buscando un ingeniero mecánico con pasión por la maquinaria pesada y el liderazgo y para el puesto es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura (titulado)

Experiencia de 4 a 5 años como coordinador de taller mecánico

Conocimientos en mecánica automotriz o de maquinaria pesada

Manejo de gestión de equipos

Uso de ERP para KPI’S

Conocimiento de mecánica Diesel e hidráulica

Entre las actividades a realizar se encuentra dar seguimiento puntual a órdenes de servicio y tiempos de reparación.

Coordinar al personal técnico y asignar actividades diarias.

Controlar el uso adecuado de herramientas, refacciones y materiales.

Supervisar el correcto funcionamiento del taller mecánico

Elaborar y presentar reportes de seguimiento, avances y resultados.

Implementar mejoras en procesos para optimizar tiempos y productividad.

Garantizar que los equipos estén listos en tiempo y forma.

Sueldo, prestaciones y cómo aplicar

El horario para laborar es de lunes a viernes de las 08:30 a las 18:00 horas y sábados de las 09:00 a las 13:00 horas en Tlalnepantla de Baz con un sueldo de 19 mil pesos mensuales, prestaciones de ley, servicio de comedor subsidiado, capacitación y desarrollo y contrato por tiempo indeterminado. El proceso de reclutamiento dura una semana y si estás interesado la vacante estará vigente hasta el 2 de mayo así que te recomendamos aplicar lo más pronto posible.

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