Morat confirma concierto en Guadalajara: cuándo salen a la venta los boletos

Tras el éxito rotundo de su gira de estadios, Morat ha confirmado su regreso a México. La agrupación integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Simón Vargas y Martín Vargas traerá su "YEM World Tour" a territorio azteca. Para Guadalajara, la cita será en la Arena VFG, un recinto que promete una atmósfera más cercana tras su reciente paso por festivales de la talla del Vive Latino 2026.

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¿Cuándo y dónde serán los conciertos de Morat en México?

La gira internacional, que tendrá un paso importante por el festival Coachella en Estados Unidos, concluirá con cuatro fechas estratégicas en las principales ciudades del país. La banda llega en un gran momento creativo tras el lanzamiento de su éxito “Te Lo Advertí” y su aclamada versión del clásico “Tu Cárcel”.

Las fechas confirmadas para México son:



Ciudad de México: 6 y 7 de noviembre en el Palacio de los Deportes.

6 y 7 de noviembre en el Palacio de los Deportes. Guadalajara: 20 de noviembre en la Arena VFG.

20 de noviembre en la Arena VFG. Monterrey: 2 de diciembre en la Arena Monterrey.

¿Cuándo inicia la preventa y venta general de boletos?

Si quieres asegurar tu lugar, tendrás que estar atento a las fechas de mitad de abril. Al igual que en sus giras anteriores, se espera una demanda alta que podría agotar las localidades en cuestión de horas. La boletera encargada de la distribución será Ticketmaster.

El calendario de venta queda de la siguiente manera:



Preventa Citibanamex: Miércoles 15 de abril a partir de las 11:00 horas.

Miércoles 15 de abril a partir de las 11:00 horas. Venta General: Jueves 16 de abril en el mismo horario.

¿Cuál será el costo de las entradas para ver a Morat?

Aunque los precios oficiales para las fechas de 2026 todavía no han sido liberados por los organizadores, las estimaciones basadas en sus presentaciones más recientes en el Estadio GNP y arenas nacionales dan una idea clara del presupuesto necesario. Se prevé que los boletos oscilen entre los 900 y los 4,800 pesos mexicanos, dependiendo de la sección y la cercanía al escenario.

Morat ha consolidado una conexión única con el público mexicano, y este cierre de gira en la CDMX y Guadalajara representa uno de los eventos más esperados del año.

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