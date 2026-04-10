Vaguada en altura provocará lluvias en el noroeste y onda de calor afectará el sureste de México

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del clima en la CDMX, Edomex y otros estados del país y se tienen previstas lluvias fuertes y onda de calor hoy 10 de abril.

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Vaguada en altura provocará lluvias y onda de calor altas temperaturas

De acuerdo con el reporte, una vaguada de altura y la corriente en chorro subtropical provocarán rachas fuertes de viento, descenso de temperatura y lluvias en el noroeste. Mientras que canales de baja presión en combinación con divergencia en altura generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes en el noreste, oriente, centro sur y sureste del país incluido el Valle de México.

¿Cómo será el clima hoy en CDMX y Edomex?

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México generarán chubascos y lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el Estado de México y Ciudad de México.

¿En qué estados lloverá?

También se prevén chubascos en Chihuahua (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte), San Luis Potosí (sur), Hidalgo (sur), Tlaxcala (norte), Puebla (centro y norte), Veracruz (centro) y Oaxaca (oeste). Intervalos de chubasco en Coahuila, Guanajuato, Querétaro, Morelos, Guerrero, Chiapas y Tabasco.

Mientras que habrá lluvias aisladas en Baja California, Sonora, Durango, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Se prevén bajas temperaturas en zonas serranas del Estado de México, Puebla, Baja California, Sonora, Durango y Chihuahua.

Onda de calor generará temperaturas de hasta 45 grados

Habrá temperaturas de 30 a 35 grados en Baja California Sur (sur), Coahuila (suroeste), Zacatecas (sur), San Luis Potosí, Guanajuato, Estado de México (suroeste), Veracruz, Tabasco y Quintana Roo.

También se prevé que el termómetro marcará temperaturas de entre 35 a 40 grados en Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Nuevo León (este), Tamaulipas (oeste), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche y Yucatán.

Mientras que el termómetro marcará de 40 a 45 grados en Michoacán (suroeste y sur), Guerrero (noroeste), Oaxaca (sur) y Chiapas (costa).

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