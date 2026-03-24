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Lanzan vacantes con sueldos de hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada

La CDMX publicó las vacantes disponibles antes de que termine marzo y si estás buscando trabajo esta es tu oportunidad.

Vacantes en CDMX
Ofertas de empleo en CDMX|Getty Images

Escrito por: Itandehui Cervantes

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) publicó el Periódico de Ofertas de Trabajo varias vacantes en diferentes áreas con sueldos de 9 mil hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada.

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Vacantes disponibles en Azcapotzalco

De acuerdo con la publicación, hay 12 vacantes disponibles en diferentes áreas y con sueldos de hasta 20 mil pesos.

  • Auxiliar general, ayudante de soldador, ayudante de pintura, auxiliar de empaque, auxiliar de maniobras y auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 583 pesos mensuales.
  • Personal para corte y dobles con sueldo de 9 mil 600 pesos.
  • Auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 795 pesos.
  • Auxiliar general con sueldo de 11 mil 340 pesos.
  • Asistente de alimentación de máquina con sueldo de 11 mil 906 pesos.
  • Operador de transporte de carga Torton, Rabón con sueldo de 19 mil 300 pesos.
  • Personal de carpintería con sueldo de 20 mil pesos.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los requisitos varían dependiendo del puesto y si quieres conocer todas las vacantes disponibles puedes ingresar al siguiente enlace.

Una vez que hayas encontrado un puesto que se adapte a tus necesidades tendrás que dar clic aquí y llenar un formulario donde te pedirán diversos datos.

Cabe mencionar que estas no son las únicas ofertas de empleo disponibles pues hay para todas las alcaldías y con diferentes grados de estudio, así que puedes encontrar una vacante ideal para ti.

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