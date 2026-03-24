Lanzan vacantes con sueldos de hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada
La CDMX publicó las vacantes disponibles antes de que termine marzo y si estás buscando trabajo esta es tu oportunidad.
El Servicio Nacional de Empleo (SNE) publicó el Periódico de Ofertas de Trabajo varias vacantes en diferentes áreas con sueldos de 9 mil hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada.
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Vacantes disponibles en Azcapotzalco
De acuerdo con la publicación, hay 12 vacantes disponibles en diferentes áreas y con sueldos de hasta 20 mil pesos.
- Auxiliar general, ayudante de soldador, ayudante de pintura, auxiliar de empaque, auxiliar de maniobras y auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 583 pesos mensuales.
- Personal para corte y dobles con sueldo de 9 mil 600 pesos.
- Auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 795 pesos.
- Auxiliar general con sueldo de 11 mil 340 pesos.
- Asistente de alimentación de máquina con sueldo de 11 mil 906 pesos.
- Operador de transporte de carga Torton, Rabón con sueldo de 19 mil 300 pesos.
- Personal de carpintería con sueldo de 20 mil pesos.
¿Cómo aplicar a las vacantes?
Los requisitos varían dependiendo del puesto y si quieres conocer todas las vacantes disponibles puedes ingresar al siguiente enlace.
Una vez que hayas encontrado un puesto que se adapte a tus necesidades tendrás que dar clic aquí y llenar un formulario donde te pedirán diversos datos.
Cabe mencionar que estas no son las únicas ofertas de empleo disponibles pues hay para todas las alcaldías y con diferentes grados de estudio, así que puedes encontrar una vacante ideal para ti.
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