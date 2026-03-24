Lanzan vacantes con sueldos de hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada

El Servicio Nacional de Empleo (SNE) publicó el Periódico de Ofertas de Trabajo varias vacantes en diferentes áreas con sueldos de 9 mil hasta 20 mil pesos y solo piden primaria terminada.

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Vacantes disponibles en Azcapotzalco

De acuerdo con la publicación, hay 12 vacantes disponibles en diferentes áreas y con sueldos de hasta 20 mil pesos.



Auxiliar general, ayudante de soldador, ayudante de pintura, auxiliar de empaque, auxiliar de maniobras y auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 583 pesos mensuales.

Personal para corte y dobles con sueldo de 9 mil 600 pesos.

Auxiliar de limpieza con sueldo de 9 mil 795 pesos.

Auxiliar general con sueldo de 11 mil 340 pesos.

Asistente de alimentación de máquina con sueldo de 11 mil 906 pesos.

Operador de transporte de carga Torton, Rabón con sueldo de 19 mil 300 pesos.

Personal de carpintería con sueldo de 20 mil pesos.

¿Cómo aplicar a las vacantes?

Los requisitos varían dependiendo del puesto y si quieres conocer todas las vacantes disponibles puedes ingresar al siguiente enlace.

Una vez que hayas encontrado un puesto que se adapte a tus necesidades tendrás que dar clic aquí y llenar un formulario donde te pedirán diversos datos.

Cabe mencionar que estas no son las únicas ofertas de empleo disponibles pues hay para todas las alcaldías y con diferentes grados de estudio, así que puedes encontrar una vacante ideal para ti.

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