Confirmado por la ley: a estos trabajadores mexicanos no les corresponde recibir el Reparto de Utilidades en 2026

El Reparto de Utilidades, también conocido como Participación de los Trabajadores en las Utilidades (PTU), es un ingreso que muchas personas esperan cada año. Sin embargo, este derecho no es universal, ya que la ley establece con claridad quiénes pueden recibirlo y quiénes quedan fuera.

De acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, existen condiciones específicas relacionadas con el tipo de empleo, el tiempo trabajado y la situación de la empresa que determinan si corresponde este pago.

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¿Qué trabajadores no reciben utilidades en 2026?

La ley señala que ciertos perfiles no tienen derecho a este beneficio por su rol dentro de la empresa o por su tipo de contratación:

Directores, administradores y gerentes generales

Socios, accionistas y miembros del consejo

Personas que trabajan por honorarios

Trabajadores del hogar

En estos casos, la exclusión se debe a que no existe una relación laboral subordinada o porque ya participan en las ganancias de la empresa.

¿Por qué algunos trabajadores quedan fuera del reparto?

Las razones dependen del tipo de puesto o esquema laboral. Por ejemplo, los altos mandos suelen tener participación directa en las utilidades a través de bonos o decisiones empresariales.

En otros casos, como el trabajo por honorarios, no hay una relación laboral formal. También influye el tiempo trabajado, ya que no cumplir con el mínimo de 60 días impide acceder a este derecho.

El #RepartoDeUtilidades es un derecho constitucional que reconoce la contribución de las y los trabajadores al desarrollo económico de la empresa. Si tu empleador no te las paga, ¡reclámalas!



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👮🏾‍♂️ O realiza tu denuncia en: https://t.co/R7L5a6B39z pic.twitter.com/AgBHeAoXKM — STPS México (@STPS_mx) April 4, 2026

¿Qué empresas no están obligadas a pagar utilidades?

El reparto tampoco aplica en todos los casos empresariales. La ley contempla situaciones en las que las compañías no están obligadas a realizar este pago:

Empresas de nueva creación durante su primer año

Empresas con productos nuevos en etapa inicial

Instituciones de asistencia privada sin fines de lucro

Organismos públicos descentralizados

Empresas con ingresos menores a 300,000 pesos anuales

Además, si una empresa no generó utilidades en el ejercicio fiscal, no está obligada a repartirlas, siempre que lo justifique ante las autoridades.

¿Cuándo se pagan las utilidades en México en 2026?

Para quienes sí tienen derecho, existen fechas límite claras para recibir este pago:

Empresas (personas morales): hasta el 30 de mayo

Personas físicas: hasta el 29 de junio

Este proceso ocurre después de la declaración anual ante el SAT, y los trabajadores tienen hasta un año para reclamar el pago en caso de no recibirlo.

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