Sin citas, pasos para recuperar tu contraseña del SAT desde el celular para la declaración anual 2026

Estamos en temporada de realizar la declaración anual en todo México este 2026, por lo cual contar con la contraseña actualizada de tus documentos ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) es vital para poder continuar con los procesos correspondientes y así evitar multas y sanciones.

De acuerdo con la misma información emitida por las autoridades tributarias, el uso de la plataforma SAT ID es la forma más fácil y sencilla para generar o actualizar la contraseña de rigor, por lo cual a continuación te daremos a conocer los pasos para el trámite.

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Último día para cumplir con la Declaración anual 2026 y evitar multas con el SAT Conoce la fecha límite para la Declaración Anual 2026 además de las sanciones y multas que el SAT impone por retrasos e incumplimientos fiscales. 31 marzo, 2026

Pasos para recuperar la contraseña del SAT

En caso de que hayas intentado realizar algún trámite ante el SAT y el portal no haya aceptado tu contraseña, los pasos que debes seguir para la recuperación de la misma son los siguientes:

Ingresa al portal SAT ID desde tu celular, computadora o en la app del mismo organismo de Hacienda

Una vez dentro, selecciona el botón “generación de contraseña”

Captura tu RFC a 13 dígitos y un correo electrónico personal de acceso inmediato

Adjunta una identificación oficial vigente

Graba un video corto repitiendo la frase asignada por el sistema

Coloca tu firma de manera digital en el apartado correspondiente

¿En dónde recuperar la contraseña del SAT?

Para poder realizar la actualización de la contraseña ante el SAT, las y los contribuyentes pueden hacer el trámite a través del siguiente enlace oficial de las autoridades de Hacienda, así como directamente en las instalaciones del mismo organismo.

Para poder agendar una cita, se debe ingresar al siguiente enlace oficial del SAT en el cual podrás corroborar las fechas disponibles.

¿Cuándo se tiene que hacer la declaración anual 2026?

Vale la pena mencionar que la fecha límite para presentar la declaración anual ante el SAT es el próximo jueves 30 de abril, esto para aquellos que hayan superado los 400 mil pesos de ingreso en el ejercicio anual del 2025.

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