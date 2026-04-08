Fuerte choque entre autobús de pasajeros y transporte de carga en carretera Zaragoza–Monterrey

Tras 300 horas bajo tierra, hallan sin vida a tercer minero atrapado tras colapso en Sinaloa

El operativo en El Rosario, Sinaloa, continúa activo tras 13 días de labores; buscan al último trabajador atrapado mientras que dos lograron salir vivos de la zona de colapso.

mineros sinaloa
Luego del rescate de Francisco Zapata tras 312 horas, las brigadas localizan a un tercer compañero sin vida

Escrito por: Ximena Ochoa

Las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúan tras confirmarse el hallazgo del tercer trabajador atrapado, quien fue localizado sin vida este miércoles 8 de abril, de acuerdo con un comunicado oficial de las autoridades.

Un día antes, el martes 7 de abril, las mismas autoridades reportaron el rescate con vida de Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango; sin embargo, aún queda un trabajador por rescatar.

El operativo, que suma varios días de trabajo ininterrumpido —más de 300 horas—, mantiene una coordinación entre autoridades estatales y federales, encabezadas por Protección Civil, así como cuerpos de emergencia especializados en minería, con el objetivo de ubicar al último trabajador que permanece desaparecido.

Información en desarrollo...

