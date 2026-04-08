Tras 300 horas bajo tierra, hallan sin vida a tercer minero atrapado tras colapso en Sinaloa
El operativo en El Rosario, Sinaloa, continúa activo tras 13 días de labores; buscan al último trabajador atrapado mientras que dos lograron salir vivos de la zona de colapso.
Las labores de rescate en la mina Santa Fe, ubicada en el municipio de El Rosario, Sinaloa, continúan tras confirmarse el hallazgo del tercer trabajador atrapado, quien fue localizado sin vida este miércoles 8 de abril, de acuerdo con un comunicado oficial de las autoridades.
Un día antes, el martes 7 de abril, las mismas autoridades reportaron el rescate con vida de Francisco Zapata Nájera, de 42 años y originario de Papasquiaro, Durango; sin embargo, aún queda un trabajador por rescatar.
El operativo, que suma varios días de trabajo ininterrumpido —más de 300 horas—, mantiene una coordinación entre autoridades estatales y federales, encabezadas por Protección Civil, así como cuerpos de emergencia especializados en minería, con el objetivo de ubicar al último trabajador que permanece desaparecido.
#ComunicadoCNPC | LOCALIZAN A TERCER TRABAJADOR DE LA MINA SANTA FE, EN SINALOA pic.twitter.com/oPX9V2MWHx— Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) April 8, 2026
Información en desarrollo...