Estados del centro, oriente y sur de México tendrán granizadas con descargas eléctricas este 9 de abril

Los pronósticos del clima en México para este jueves 9 de abril de 2026 no son nada alentadores, pues de acuerdo con lo mencionado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), se prevén lluvias con descargas eléctricas y granizadas intensas en las zonas del centro, oriente, sur y sureste de nuestro país.

Por otro lado, se informó que una vaguada en altura se desplazará sobre el norte y noreste mexicano, lo cual provocará fuertes rachas de viento, chubascos y lluvias muy fuertes en los estados de las regiones antes mencionadas.

La Conagua a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), informó que también se prevé que prevalezca la onda de calor en Sinaloa, Nayarit y otros estados de la República Mexicana.

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¿En qué estados de México lloverá este 9 de abril?

A través de su informe diario, la Conagua señaló que será gracias a canales de baja presión en combinación con divergencia y el ingreso de humedad, que se hará presente una lluvia intensa en Ciudad de México (CDMX), Hidalgo, Estado de México (Edomex), Puebla y Tlaxcala.

De igual forma se prevén lluvias fuertes en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Chihuahua, San Luis Potosí, Veracruz, Oaxaca, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Yucatán, Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Guerrero y Morelos.

Clima en México: Pronósticos de bajas temperaturas

Para la madrugada de este jueves 9 de abril, la Conagua informó que se prevén heladas en las zonas serranas de Baja California, Sonora y el Estado de México, así como temperaturas de hasta -10°C en Chihuahua y Durango.

Otros estados afectados con bajas temperaturas de 0 a 5°C son las zonas serranas de Zacatecas y Puebla.

Estados de México con pronósticos de calor intenso

De acuerdo con lo mencionado por la Conagua a través del SMN, las altas temperatura en México serán propiciadas por una circulación anticiclónica en niveles medios, lo cual mantendrá la ola de calor en Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Morelos y Puebla.

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