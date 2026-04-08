Glow México llega a Puebla: confirman todos los edificios históricos que serán parte del recorrido gratuito

Puebla se prepara para recibir la primera expansión internacional del famoso festival Glow Eindhoven. Durante nueve noches, el corazón de la ciudad verá cómo 15 de sus fachadas más emblemáticas se convierten en lienzos digitales. El evento es totalmente gratuito, no requiere boletos ni registros previos. Se trata de un recorrido de 2.4 kilómetros que funcionará de las 19:00 a las 23:00 horas, integrando a artistas europeos y locales en una intervención tecnológica sin precedentes en México.

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¿Qué edificios y lugares forman parte del recorrido del Glow Fest en Puebla?

La selección de inmuebles abarca los puntos más icónicos del primer cuadro de Puebla, declarado Patrimonio Mundial. El despliegue técnico es masivo: 16 contenedores con equipo especializado llegaron desde Países Bajos para que ingenieros mexicanos y extranjeros monten las piezas.

La lista oficial de los puntos intervenidos incluye:



Catedral de Puebla y Palacio Municipal.

Biblioteca Palafoxiana y Museo San Pedro de Arte.

Callejón de los Sapos y Barrio del Artista (con sus arcos).

Templos de La Compañía, San Juan de Letrán y el Ex-Hospital de San Roque.

Explanada del Teatro Principal, Jardín del Arte y el Bar La Pasita.

Callejón Carolino y la Avenida 4 Oriente.

¿Cuál es el objetivo de usar tecnología en el patrimonio histórico?

Uno de los atractivos principales será la intervención en la Biblioteca Palafoxiana. Michelle Talavera Herrera, directora de Parques y Convenciones, explicó que se mostrarán tesoros que normalmente están ocultos al público. "Ahí hay unos libros que llaman incunables, que básicamente no se pueden ver porque están resguardados, pero a través de la tecnología, vamos a poder hacer una proyección del contenido de estos incunables sobre la fachada", señaló la funcionaria.

Por su parte, Janine Safawi Ruiz, CEO de Glow México, detalló la intención artística del proyecto: "La luz no compite con el patrimonio histórico, sino que lo reinterpreta, construyendo un puente entre tradición y tecnología, entre historia y futuro".

La iniciativa incluso contempla proyectar dibujos de niños de la Casa de la Niñez del SEDIF y prototipos de estudiantes de la Ibero Puebla que después viajarán a Eindhoven.

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