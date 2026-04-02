¡Orgullo nacional! Científicos de la UNAM descubren sistema planetario “raro”

Un equipo internacional conformado por investigadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), identificó un inusual sistema planetario que desafía el modelo clásico del Sistema Solar. Lo bautizaron como "LHS 1903" y se trata de un cúmulo de planetas que plantea nuevas preguntas sobre la formación del cosmos.

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Según el comunicado de la UNAM, la investigación comenzó en 2019 utilizando datos del satélite TESS de la NASA y se complementó con observaciones realizadas en México.

¿Quiénes son los mexicanos involucrados?

México desempeñó un papel clave junto con expertos de 15 países; los especialistas del Instituto de Astronomía (IA) fueron:



Yilen Gómez Maqueo Chew, líder científica del proyecto

Laurence Sabin, investigador del IA

Sebastián Carrazco Gaxiola, colaborador en el análisis

¿Cómo descubrieron este sistema?

Este descubrimiento combinó tecnologías espaciales y observaciones terrestres como:



TESS detectó los primeros tránsitos en 2019

SAINT-EX, en Baja California, confirmó la existencia de un planeta en 2022

El satélite europeo Cheops identificó un cuarto cuerpo

Este método permitió una validación de datos de alta precisión.

¿Por qué se considera un sistema planetario raro?

El sistema planetario LHS 1903 rompe con los patrones conocidos, porque en los tradicionales, los planetas rocosos están cerca de la estrella y los gigantes gaseosos más lejos. Aquí, ocurre lo contrario y el orden invertido desafía las teorías de formación planetaria.

Los científicos ahora creen que los planetas no siempre se forman al mismo tiempo ni bajo las mismas condiciones.

Así es cada planeta del sistema

Los planetas se enumeran según su distancia:



LHS 1903 b: Rocoso y el más cercano

LHS 1903 c y d: Gigantes gaseosos

LHS 1903 e: Rocoso y el más distante

Este último es crucial porque se formó en una época en la que el gas era prácticamente inexistente, por lo que no desarrolló una atmósfera densa y confirma la idea de que los planetas pueden formarse en diferentes etapas.

