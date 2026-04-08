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UNAM alerta sobre trastornos alimenticios y asegura que nadie está exento; señales y cómo prevenirlos

Especialistas de la UNAM revelan síntomas, causas y tratamiento efectivo para los trastornos alimenticios, ya qué pasan desapercibidos y si no se atienden a tiempo, empeoran.

TCA
Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) afectan sin importar edad, género u origen, compartieron especialistas de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza de la UNAM.|UNAM

Escrito por: Adriana Juárez Miranda

Especialistasde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) pueden afectar a cualquier persona sin importar la edad o género. Según los expertos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, aunque estos padecimientos son comunes, en hombres se detectan demasiado tarde, con retrasos de hasta 5 años.

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El fenómeno preocupa debido a que impacta en la salud física y mental de la población mexicana, por ello la máxima casa de estudios subrayó que reconocer las señales a tiempo y buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia en la recuperación y calidad de vida.

¿Qué son los trastornos alimenticios?

Son alteraciones a la salud mental que afectan la relación entre el cuerpo y la comida, la vuelven dañina. Dentro de estos se incluyen la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, la ortorexia (obsesión patológica por comer "puro, limpio y saludable", restringiendo aditivos y grasas), vigorexia (obsesión enfermiza de aumentar la masa muscular y el cuerpo "ideal"), pica (que come cosas que no son alimentos), entre otros.

Estos pueden afectar órganos vitales y también bienestar emocional, causando ansiedad, depresión y aislamiento, lo que eleva el riesgo si no se atienden a tiempo.

Así afectan los trastornos alimenticios a la población

En México, el riesgo en hombres adolescentes de padecer TCA pasó de 0.4% a 1.2% entre el 2006 y el 2022, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, mientras que en mujeres también aumentó, pero se descubrió que van más a consulta.

Además, muchos casos en varones no se diagnostican y el retraso en la atención puede ser de hasta 5 años lo que agrava las consecuencias y limita el acceso al tratamiento oportuno.

Causas principales de los trastornos alimenticios

Una persona puede desarrollar TCA debido a factores:

  • Familiares: Presión o comentarios sobre el paso
  • Sociales: Estándares de belleza poco realistas
  • Biológicos: Alteraciones hormonales
  • Psicológicos: Perfeccionismo o rigidez

La combinación de estos factores explica por qué cualquier persona puede desarrollarlo, ya que no existe un solo detonante.

¿Cómo evitar los trastornos alimenticios?

  • Hablar del tema sin estigmas
  • Evitar comentarios sobre el cuerpo
  • Promover alimentación equilibrada
  • Fortalecer la autoestima más allá de la apariencia

Utilizando estas estrategias en casa y escuela, se pueden crear entornos seguros para los pacientes, reducir riesgos y fomentar hábitos saludables.

¿Cómo atender los trastornos alimenticios?

  • Reconocer el malestar y validarlo
  • Buscar atención especializada
  • Optar por un tratamiento multidisciplinario
  • Acompañar sin juzgar a quien lo padece

La UNAM enfatizó que pedir ayuda es clave y la atención oportuna mejora el pronóstico para permitir una recuperación sana.

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