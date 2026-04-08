UNAM alerta sobre trastornos alimenticios y asegura que nadie está exento; señales y cómo prevenirlos

Especialistasde la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) advirtieron que los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) pueden afectar a cualquier persona sin importar la edad o género. Según los expertos de la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, aunque estos padecimientos son comunes, en hombres se detectan demasiado tarde, con retrasos de hasta 5 años.

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El fenómeno preocupa debido a que impacta en la salud física y mental de la población mexicana, por ello la máxima casa de estudios subrayó que reconocer las señales a tiempo y buscar ayuda profesional puede marcar la diferencia en la recuperación y calidad de vida.

¿Qué son los trastornos alimenticios?

Son alteraciones a la salud mental que afectan la relación entre el cuerpo y la comida, la vuelven dañina. Dentro de estos se incluyen la anorexia, la bulimia, el trastorno por atracón, la ortorexia (obsesión patológica por comer "puro, limpio y saludable", restringiendo aditivos y grasas), vigorexia (obsesión enfermiza de aumentar la masa muscular y el cuerpo "ideal"), pica (que come cosas que no son alimentos), entre otros.

Estos pueden afectar órganos vitales y también bienestar emocional, causando ansiedad, depresión y aislamiento, lo que eleva el riesgo si no se atienden a tiempo.

Así afectan los trastornos alimenticios a la población

En México, el riesgo en hombres adolescentes de padecer TCA pasó de 0.4% a 1.2% entre el 2006 y el 2022, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición Continua, mientras que en mujeres también aumentó, pero se descubrió que van más a consulta.

Además, muchos casos en varones no se diagnostican y el retraso en la atención puede ser de hasta 5 años lo que agrava las consecuencias y limita el acceso al tratamiento oportuno.

Causas principales de los trastornos alimenticios

Una persona puede desarrollar TCA debido a factores:



Familiares: Presión o comentarios sobre el paso

Sociales: Estándares de belleza poco realistas

Biológicos: Alteraciones hormonales

Psicológicos: Perfeccionismo o rigidez

La combinación de estos factores explica por qué cualquier persona puede desarrollarlo, ya que no existe un solo detonante.

¿Cómo evitar los trastornos alimenticios?

Hablar del tema sin estigmas

Evitar comentarios sobre el cuerpo

Promover alimentación equilibrada

Fortalecer la autoestima más allá de la apariencia

Utilizando estas estrategias en casa y escuela, se pueden crear entornos seguros para los pacientes, reducir riesgos y fomentar hábitos saludables.

¿Cómo atender los trastornos alimenticios?

Reconocer el malestar y validarlo

Buscar atención especializada

Optar por un tratamiento multidisciplinario

Acompañar sin juzgar a quien lo padece

La UNAM enfatizó que pedir ayuda es clave y la atención oportuna mejora el pronóstico para permitir una recuperación sana.