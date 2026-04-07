Cierre en la autopista México-Cuernavaca; estos son los bloqueos en carreteras hoy 7 de abril

Autopistas y carreteras reportan cierres totales o parciales hoy martes 7 de abril, debido a accidentes y bloqueos, de acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional, quienes informan sobre el avance de las viales importantes en este retorno de vacaciones de Semana Santa.

Las autopistas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco están entre las más afectadas, al igual que las carreteras México-Puebla y México-Pachuca.

Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y campesinos este 6 de abril



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¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Autopista México-Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa sobre el cierre parcial a la circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 33, dirección Cuernavaca, luego de un accidente en el que una persona resultó atropellada.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠#AutMéxicoCuernavaca, km 33, dirección Cuernavaca. Continúa reducción de carriles por atención de accidente (persona atropellada). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) April 7, 2026

México-Pachuca

Al menos tres personas resultaron lesionadas con fracturas y tres más con heridas leves, luego de que un automóvil chocara contra una combi y esta volcara sobre la México-Pachuca, a la altura de Ecatepec. La unidad de transporte público salió de Indios Verde casi lleno de usuarios.

Aparatoso accidente en Ecatepec 🚨



Unidad del transporte público que salió de Indios Verdes volcó tras ser impactada por otro vehículo en la México-Pachuca.



Hay al menos 3 lesionados con fracturas; paramédicos auxiliaron a pasajeros en el lugar.



El reporte de @oscar_mendoza31… pic.twitter.com/ixdn1CIpAW — Azteca Noticias (@AztecaNoticias) April 7, 2026

Carretera Lagos de Moreno-Guadalajara

La Guardia Nacional informó que se registra cierre parcial en la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara, Jalisco, con Ramal a Yahualica, tras un accidente vial cerca del kilómetro 126+000, cerca del municipio de San Juan de los Lagos.

#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre parcial de circulación tras #AccidenteVial cerca del km 126+000, de la carretera Lagos de Moreno-GDL./con Ramal a Yahualica, a la altura del Mpio. de San Juan de los Lagos, Jal. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/j89yNFZPlN — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026

Manifestantes en la carretera SLRC-Mexicali

Hay cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes en la carretera SLRC-Mexicali, Baja California, por lo que Guardia Nacional pide tomar precauciones.

#TomePrecauciones en #BajaCalifornia se registra cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de personas, en la carretera SLRC- Mexicali, BC. Atienda indicación Vial. — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) April 7, 2026

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