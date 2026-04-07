adn bueno
Última hora

Cierre en la autopista México-Cuernavaca; estos son los bloqueos en carreteras hoy 7 de abril

Cierre en la autopista México-Cuernavaca; estos son los bloqueos en carreteras hoy 7 de abril

Se reportan cierres parciales y totales en carreteras y autopistas por presencia de manifestantes y accidentes; puntos vitales con bloqueos hoy.

Autopistas y carreteras con bloqueos hoy 7 de abril
CAPUFE y la Guardia Nacional alertan a los conductores de bloqueos de manifestantes y accidentes en carreteras y autopistas hoy 7 de abril.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Autopistas y carreteras reportan cierres totales o parciales hoy martes 7 de abril, debido a accidentes y bloqueos, de acuerdo con CAPUFE y la Guardia Nacional, quienes informan sobre el avance de las viales importantes en este retorno de vacaciones de Semana Santa.

Las autopistas México-Cuernavaca y Cuernavaca-Acapulco están entre las más afectadas, al igual que las carreteras México-Puebla y México-Pachuca.

Carreteras afectadas por el megabloqueo de transportistas y campesinos este 6 de abril


Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué carreteras y autopistas tienen bloqueos?

Autopista México-Cuernavaca

Caminos y Puentes Federales (CAPUFE) informa sobre el cierre parcial a la circulación en la autopista México-Cuernavaca, a la altura del kilómetro 33, dirección Cuernavaca, luego de un accidente en el que una persona resultó atropellada.

México-Pachuca

Al menos tres personas resultaron lesionadas con fracturas y tres más con heridas leves, luego de que un automóvil chocara contra una combi y esta volcara sobre la México-Pachuca, a la altura de Ecatepec. La unidad de transporte público salió de Indios Verde casi lleno de usuarios.

Carretera Lagos de Moreno-Guadalajara

La Guardia Nacional informó que se registra cierre parcial en la carretera Lagos de Moreno-Guadalajara, Jalisco, con Ramal a Yahualica, tras un accidente vial cerca del kilómetro 126+000, cerca del municipio de San Juan de los Lagos.

Manifestantes en la carretera SLRC-Mexicali

Hay cierre de circulación en ambos sentidos por presencia de manifestantes en la carretera SLRC-Mexicali, Baja California, por lo que Guardia Nacional pide tomar precauciones.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Tags relacionados
Bloqueos hoy Edomex Morelos

LO MÁS VISTO