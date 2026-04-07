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Cierre en la autopista México-Cuernavaca; estos son los bloqueos en carreteras hoy 7 de abril

Autos de la CDMX y el Edomex para los que aplicará el Hoy No Circula

El Hoy No Circula busca disminuir la saturación de autos en la CDMX y el Edomex; ¿necesitas ayuda en carretera? llama a los Ángeles Verdes.

Así aplicará el Hoy No Circula este 7 de abril en CDMX y Edomex
La medida del Hoy No Circula busca disminuir la saturación de autos en CDMX y Edomex, así como bajar los índices de contaminación.|Jesús Arias | adn Noticias

Escrito por: Adriana Pacheco

Algunos vacacionistas tendrán que esperar a salir a pasear debido a las prohibiciones del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex), medida que se toma para evitar la saturación de autos y el aumento de contaminación.

Todos los días, el Hoy No Circula aplica para diferentes vehículos y en caso de que se no se respete esta medida, los conductores podrían ganarse una multa que solo afectará a bolsillo.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 7 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los autos que no podrán transitar por el Hoy No Circula son los que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Aquellos que quedan exentos de esta medida son los hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

La CAMe recordó a los automovilistas que no es suficiente solo respetar el Hoy No Circula para ayudar a mejorar la calidad del aire, sino también es necesario dar mantenimiento preventivo a los autos, ya que disminuye emisiones y a la vez protege la seguridad de todos.

Ángeles Verdes en las carreteras ayudan a los conductores

Los Ángeles Verdes son un grupo que apoya a los conductores que circulan sobre las carreteras en caso de alguna avería. Desde un cambio de neumático hasta mangueras y anticongelantes, estos hombres ayudan de manera gratuita (salvo en caso de necesitar gasolina) todos los días a quienes los necesitan. Solo marca al 078.

Los Ángeles Verdes brindan apoyo a conductores en carreteras

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