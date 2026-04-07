Autos de la CDMX y el Edomex para los que aplicará el Hoy No Circula

Algunos vacacionistas tendrán que esperar a salir a pasear debido a las prohibiciones del Hoy No Circula en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex), medida que se toma para evitar la saturación de autos y el aumento de contaminación.

Todos los días, el Hoy No Circula aplica para diferentes vehículos y en caso de que se no se respete esta medida, los conductores podrían ganarse una multa que solo afectará a bolsillo.

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¿Cómo aplica el Hoy No Circula este 7 de abril?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) señala que los autos que no podrán transitar por el Hoy No Circula son los que tienen engomado rosa, terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2. Aquellos que quedan exentos de esta medida son los hologramas 00 y 0, así como los vehículos eléctricos e híbridos.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 7 de abril en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/JF1QNxtNl8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 7, 2026

La CAMe recordó a los automovilistas que no es suficiente solo respetar el Hoy No Circula para ayudar a mejorar la calidad del aire, sino también es necesario dar mantenimiento preventivo a los autos, ya que disminuye emisiones y a la vez protege la seguridad de todos.

📌 #RecomendacionesCAMe

Realizar el mantenimiento preventivo de tu 🚗disminuye emisiones y contribuye a proteger la salud de todas y todos.



🗓️ Verifica tu vehículo cuando corresponda. pic.twitter.com/Dm6dhQzYFy — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) April 4, 2026

Ángeles Verdes en las carreteras ayudan a los conductores

Los Ángeles Verdes son un grupo que apoya a los conductores que circulan sobre las carreteras en caso de alguna avería. Desde un cambio de neumático hasta mangueras y anticongelantes, estos hombres ayudan de manera gratuita (salvo en caso de necesitar gasolina) todos los días a quienes los necesitan. Solo marca al 078.

Los Ángeles Verdes brindan apoyo a conductores en carreteras

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