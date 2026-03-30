Los autos que no pueden transitar por el Hoy No Circula este 30 de marzo

Si estás a punto de salir a pasear en este inicio de vacaciones de Semana Santa 2026 es mejor que cheques el calendario del Hoy No Circula para que la policía de tránsito no te detenga, ya que el programa continuará funcionando en la Ciudad de México y el Estado de México (Edomex) este lunes 30 de marzo.

El Hoy No Circula comenzará en punto de las 5:00 de la mañana y terminará hasta las 10:00 de la noche del lunes, con el objetivo de disminuir la contaminación en el aire. Los autos que no respeten esta medida podrían ser multados con una suma de más de 3 mil 500 pesos, así que toma nota.

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¿Cómo aplicará el Hoy No Circula este 30 de marzo?

Los autos que no podrán circular por las calles de la CDMX y el Edomex son los que tienen engomado amarillo, terminación de placas 5 y 6 y holograma 1 y 2. Los vehículos que quedan exentos son los que cuentan con hologramas 00 y 0, así como los que son eléctricos e híbridos.

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 23 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ZjVSq5Bvv9 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 23, 2026

¿Cómo ayudar a disminuir la contaminación en el aire?

La aplicación del Hoy No Circula no es la única medida para disminuir los índices contaminantes en el aire, ya que todos los habitantes pueden tomar acciones, por ejemplo verificar que la flama del boiler y estufa sea azul y apagar el piloto cuando se esté ocupando.

Otra medida para disminuir la contaminación es implementar el uso de la bicicleta, evitar los aerosoles, separar la basura orgánica de la inorgánica y usar productos ecológicos.

En esta #TemporadaSecaCaliente, todas y todos podemos ayudar a mejorar la #CalidadDelAire



✔️ Verifica que la flama de tu boiler y estufa sea azul

✔️ Apaga el piloto cuando no lo utilices#CuidemosElAireQueRespiramos pic.twitter.com/PgAg006ZUm — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 19, 2026

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