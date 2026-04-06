Bloqueos de transportistas y campesinos en carreteras hoy lunes 6 de abril

Cientos de transportistas se unieron al paro nacional de hoy lunes 6 de abril y ya provocan bloqueos en carreteras y autopistas, además como puntos importantes en la movilidad en diferentes estados de México, con el objetivo de que las autoridades atiendan sus peticiones.

Ante el megabloqueo de transportistas y campesinos, anunciado desde hace más de una semana, el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México "Benito Juárez" y aerolíneas alertaron a los usuarios sobre afectaciones en la movilidad, por lo que pidió a los viajeros anticipar su llegada.

Se han anunciado manifestaciones para este lunes en diferentes puntos del país, lo que podría afectar el arribo a la Terminal aérea, por lo que te recomendamos anticipar tu llegada al aeropuerto si tienes un vuelo programado para este día.



Para vuelos internacionales, llega con… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) April 6, 2026

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¿En dónde hay bloqueos de transportistas?

Autopista México-La Marquesa

Transportistas y campesinos se reúnen en la autopista México-La Marquesa, exactamente en el kilómetro 24, en dirección a la Ciudad de México (CDMX).

🚨#AlertaADN



Un grupo de manifestantes se reúne en la Autopista México-La Marquesa, a la altura del kilómetro 24, en dirección a la Ciudad de México; hasta el momento no hay afectaciones viales pic.twitter.com/nk50XSfr6g — adn Noticias (@adnnoticiasmx) April 6, 2026

¿Por qué hay bloqueos de transportistas?

Los transportistas exigen a las autoridades mayor seguridad en carreteras, debido a que varios compañeros han sido asesinados al ser asaltados. Asimismo, piden un alto a las extorsiones por parte de policías y agentes federales.

Debido al incumplimiento de acuerdos por parte del Gobierno, el presidente de la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC), David Estévez, aseguró que el gremios prometía "paralizar todo".

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