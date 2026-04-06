Walmart sorprende a sus clientes de Querétaro, Jalisco y todo México con sus nuevos productos para el Día de la Madre

Walmart ya se adelantó a la celebración del Día de la Madre en todo México. En sucursales de Querétaro, Jalisco y el resto del país, los pasillos se pintaron de rosa. La influencer conocida como "Señorita Walmart" fue de las primeras en documentar el cambio. Compartió un video mostrando las novedades que acaban de llegar a la cadena de supermercados. Hay de todo: desde tazas con mensajes hasta electrodomésticos en colores pastel.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué productos nuevos hay en Walmart para regalar este 10 de mayo?

La variedad de tazas es lo que más destaca en la colección actual. Walmart apuesta por el café y el té como los regalos principales. Hay diseños para perfiles muy específicos. Desde la "mamá perruna" hasta la "mamá de las plantas". También aparecieron opciones con personajes clásicos como los Aristogatos de Disney.

Detalles destacados de la colección:



Tazas con mensaje : Incluyen frases cariñosas en diferentes tipografías.

Incluyen frases cariñosas en diferentes tipografías. Sets de té: Algunos modelos vienen con una cucharita metálica de diseño elegante.

Algunos modelos vienen con una cucharita metálica de diseño elegante. Peluches: Figuras suaves que complementan los kits de regalo.

Figuras suaves que complementan los kits de regalo. Acabados: Tazas con brillos y texturas que resaltan en los estantes de temporada.

¿Hay opciones de regalo más allá de las tazas y los peluches?

Sí. Una de las sorpresas que se volvió viral fue una batería de cocina en color rosa. No es común ver este tono en sartenes y ollas de uso rudo. La creadora de contenido mencionó que la calidad se percibe buena a simple vista.

Los mensajes en la cerámica también cambiaron respecto al año pasado. Hay modelos que juegan con muchas formas de escribir la palabra "mamá".

La estrategia de la tienda es clara. Quieren que los socios compren el detalle con semanas de anticipación. Así evitan las aglomeraciones típicas de la segunda semana de mayo en las cajas.