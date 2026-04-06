Alerta por presencia de medusa dragón azul venenosa en playas de México

Protección Civil de Michoacán instaló bandera morada en las playas de Mezcala y Boca de Apiza por la presencia de la medusa dragón azul, que es venenosa y cuya picadura es sumamente dolorosa.

Este alertamiento busca que los vacacionistas eviten cualquier contacto con el dragón azul, que aunque es pequeño, es capaz de provocar irritaciones en la piel, quemaduras dolorosas y reacciones alérgicas severas.

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¿Cómo es el dragón azul?

Glaucus atlanticus, mejor conocido como "dragón azul", vive en aguas abiertas medias y superficiales. En algunas ocasiones es arrastrado por corrientes, lo que provoca que aparezca a pocos metros de la playa.

Es una babosa diminuta y habita sobre todo en océanos Atlántico e Índico y surfista habitual en Sudáfrica y Mozambique. Es color azul plata en su parte dorsal, mientras que es azul pálido en su vientre.

El dragón azul flota y nada sobre su espalda y se desplaza boca arriba sobre la superficie. Aunque parece inofensivo, no es así, por lo que se recomienda a las personas no tocarla.

¿Cómo es la picadura de la medusa dragón azul?

La picadura de la medusa dragón azul es muy dolorosa y provoca mucha picazón por su veneno. En casos extremos ocasiona vómitos, dolor de cabeza, mareos y alergias que pueden ser graves.

Su veneno no representa riesgo para las personas, sin embargo, sí deriva en un cuadro doloroso en la zona de la picadura.

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