¡Alerta en playas mexicanas! Aparece dragón azul en costas, un molusco venenoso que pone en riesgo a bañistas

La presencia del dragón azul en playas mexicanas activó una alerta oficial en Colima durante febrero de 2026, luego de que la Unidad Estatal de Protección Civil confirmara varios ejemplares en zonas costeras de Manzanillo. El avistamiento generó preocupación entre autoridades, turistas y prestadores de servicios por el riesgo que representa este pequeño pero potente organismo marino.

De acuerdo con los reportes, las corrientes cálidas del Pacífico habrían arrastrado a esta especie hacia la orilla, donde puede permanecer visible en la arena o flotando cerca de la costa. Las autoridades pidieron evitar cualquier contacto y reportar su presencia para prevenir lesiones graves.

¿Qué es exactamente el dragón azul?

El dragón azul, cuyo nombre científico es Glaucus atlanticus, es un molusco marino de apenas tres a cuatro centímetros que flota boca abajo en la superficie del océano. Su intenso color azul plateado funciona como camuflaje natural contra depredadores.

Aunque su apariencia resulta llamativa y exótica, se trata de un depredador especializado que se alimenta de organismos altamente venenosos, como la carabela portuguesa, lo que le permite almacenar toxinas en su propio cuerpo.

¿Por qué representa un peligro al tocarlo?

Este molusco concentra venenos urticantes en sus apéndices, capaces de causar dolor inmediato, inflamación severa y enrojecimiento de la piel. Incluso cuando parece inofensivo o muerto, conserva su capacidad tóxica.

Especialistas advierten que su picadura puede generar mareos, náuseas y malestar general, con efectos comparables a los de medusas altamente venenosas.

¿Qué hacer en caso de contacto accidental?

Las autoridades recomiendan enjuagar la zona afectada únicamente con agua de mar y evitar frotar la piel. El uso de remedios caseros puede agravar la lesión.

También se pide acudir de inmediato con personal médico o guardavidas para recibir atención adecuada y prevenir complicaciones.

Consejos prácticos para disfrutar la playa sin riesgos

Inspeccionar la arena antes de sentarse

Evitar manipular fauna marina desconocida son medidas básicas de prevención

Mantenerse informado mediante avisos oficiales también reduce riesgos

Reportar avistamientos ayuda a que las autoridades delimiten áreas y protejan a otros visitantes

¿Es frecuente su presencia en México?

El dragón azul no aparece de forma habitual en las costas mexicanas, pero suele llegar ocasionalmente cuando las temperaturas del mar aumentan y las corrientes lo empujan hacia tierra firme.

Expertos señalan que estos eventos podrían repetirse con mayor frecuencia debido al calentamiento de los océanos.

