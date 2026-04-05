Lunes sin auto: Estos autos no circulan el 6 de abril en pleno mega bloqueo de transportistas

Si este lunes 6 de abril tienes pensado salir, te conviene saber cuáles son los autos que no circulan en la CDMX o el Edomex. Revisa tu placa, porque podrías llevarte una multa nada barata o incluso terminar en el corralón. El programa Hoy No Circula se mantiene activo aún en el contexto de movilizaciones y bloqueo de transportistas.

Si tu vehículo tiene engomado amarillo, lo mejor será dejarlo en casa. De lo contrario, además de complicarte en el tráfico, podrías enfrentar una sanción económica que impacte directamente tu bolsillo.

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¿Qué autos no circulan el lunes 6 de abril en CDMX y Edomex?

De acuerdo con el calendario del programa Hoy No Circula, este lunes 6 de abril deberán suspender su circulación los autos con las siguientes características:

Engomado amarillo

Terminación de placas 5 y 6

Holograma 1 y 2

🌞¡Buen día! El #HoyNoCircula de este lunes 30 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoAmarillo🟡 y terminación de placas 5 y 6, holograma 1 y 2.

𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/ZNBCqsZOAc — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 30, 2026

La restricción aplica en un horario de 5:00 a 22:00 horas tanto en la Ciudad de México como en los municipios conurbados del Estado de México y del Valle de Toluca.

Quedan exentos de esta medida los vehículos con holograma 0 y 00, autos eléctricos e híbridos, así como unidades destinadas a servicios de emergencia.

Es importante recordar que el Hoy No Circula tiene como objetivo reducir los niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México, por lo que su cumplimiento es obligatorio.

¿De cuánto es la multa por incumplir el Hoy No Circula?

No respetar el programa Hoy No Circula puede salir caro. Lab por circular cuando no te corresponde va de los 2 mil a más de 3 mil pesos, dependiendo de la actualización de la Unidad de Medida y Actualización (UMA).

Además, no solo se trata del dinero, pues los automovilistas que incumplan también corren el riesgo de que su vehículo sea remitido al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

Recuerda, sal con tiempo, pues este lunes 6 de abril, los transportistas podrían bloquear accesos clave a la CDMX.