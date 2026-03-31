CDMX y Edomex activan restricciones vehiculares este martes; así opera el Hoy No Circula

Este martes 31 de marzo de 2026, el programa Hoy No Circula se mantiene activo en la Ciudad de México (CDMX) y en los municipios conurbados del Estado de México (Edomex) que integran la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

La medida busca reducir emisiones contaminantes y mejorar la calidad del aire, aunque hoy cobra especial relevancia ante las condiciones climáticas adversas, con lluvias y rachas de viento en la capital.

🌞¡Buen día!

El #HoyNoCircula de este martes 31 de marzo en la #ZMVM es para los vehículos con #EngomadoRosa terminación de placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

🚗𝐸𝑥𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 - 𝐡𝐨𝐥𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐬 𝟎𝟎 𝐲 𝟎. pic.twitter.com/PVwTqDJeoW — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) March 31, 2026

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¿Qué autos no circulan este martes 31 de marzo en CDMX?

De acuerdo con autoridades ambientales, este día deben suspender su circulación los vehículos con engomado rosa, placas terminación 7 y 8, además del holograma de verificación 1 o 2. El horario de aplicación es de las 05:00 a las 22:00 horas.

Las restricciones del Hoy No Circula aplican de manera habitual, por lo que los automovilistas deben considerar con anticipación sus traslados para evitar sanciones o contratiempos.

Autos exentos del Hoy No Circula

La recomendación principal es verificar el holograma y la terminación de placas antes de salir.

Quedan exentos de esta medida:



Vehículos con holograma 0 y 00

Autos eléctricos e híbridos

Motocicletas

Transporte público y taxis

Vehículos de emergencia

Unidades con Pase Turístico vigente

Estas excepciones buscan garantizar la movilidad de servicios esenciales y fomentar el uso de tecnologías más limpias.

Servicios de emergencia trabajan para retirar árbol de cayó en la colonia Ciudad de los Deportes B

Multas por incumplir el Hoy No Circula y cómo evitarlas

No respetar el programa puede derivar en multas de hasta 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), es decir, más de tres mil pesos. Además, el vehículo puede ser remitido al corralón, lo que implica costos adicionales por arrastre y resguardo.

Para evitar sanciones, autoridades recomiendan planear rutas alternas, utilizar transporte público o compartir vehículo en caso de ser posible.

Lluvias y viento en CDMX: llamado a manejar con precaución

A las restricciones vehiculares se suman las condiciones meteorológicas de este martes, ya que se registran lluvias y vientos en distintas zonas de la capital. Esto puede provocar reducción de visibilidad, pavimento resbaloso y caída de ramas o objetos.

Por ello, se recomienda a los conductores:



Reducir la velocidad

Mantener mayor distancia entre vehículos

Encender luces aún de día

Evitar zonas con encharcamientos o inundaciones

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Calidad del aire en la ZMVM hoy martes 31 de marzo

Pese a episodios recientes de contingencia ambiental, la calidad del aire se reporta actualmente como buena en la mayor parte de la ZMVM, de acuerdo con el Índice Metropolitano de la Calidad del Aire (IMECA).

Sin embargo, autoridades insisten en que el cumplimiento del Hoy No Circula es clave para mantener estos niveles y prevenir afectaciones a la salud, especialmente en grupos vulnerables como niños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias.



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