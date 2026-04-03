El único banco abierto hoy 3 de abril en Jalisco; horarios por Viernes Santo 2026

En el marco de la conmemoración de Semana Santa 2026, este viernes 3 de abril, correspondiente al Viernes Santo, la mayoría de las instituciones bancarias en Jalisco suspenden operaciones al público, en apego al calendario oficial de días inhábiles del sector financiero en México.

No hay servicio en ventanilla a nivel nacional, pero cajeros automáticos, banca digital y sucursales dentro de centros comerciales/supermercados operarán con normalidad.

Sin embargo, una excepción destaca en medio del cierre generalizado. Checa los detalles.

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Cierre de bancos en Semana Santa 2026: ¿Cuáles abren hoy?

En medio del asueto por Viernes Santo, Banco Azteca (BAZ) se posiciona como la única institución bancaria operativa en Jalisco este viernes 3 de abril.

A diferencia de otros bancos que cierran sus sucursales durante fechas religiosas, Banco Azteca opera bajo un esquema comercial extendido, lo que le permite mantener abiertas sus instalaciones incluso en días festivos.

Esto representa una opción importante para quienes requieren realizar pagos, retiros o depósitos urgentes durante este día feriado.

Cabe recordar que las actividades bancarias se reanudarán de manera habitual el próximo lunes, una vez concluido el periodo de asueto de Semana Santa.

Horarios de Banco Azteca

El horario general de atención en sucursales de Banco Azteca en México es de 9:00 a.m. a 9:00 p.m., de lunes a domingo, los 365 días del año. En este enlace puedes encontrar la sucursal más cercana a ti.

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