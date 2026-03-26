Adiós al pago en efectivo: el plan del Edomex para viajar gratis en Mexibús

Una propuesta plantea cambiar la forma en que se accede al transporte público en Edomex. La iniciativa busca que los usuarios puedan obtener saldo para viajar en sistemas como el Mexibús a partir de la entrega de residuos reciclables, en lugar de utilizar dinero.

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Cómo funcionaría el esquema de reciclaje

La iniciativa, propuesta por la diputada Arleth Stephanie Grimaldo Osorio, contempla la instalación de máquinas automatizadas en estaciones de transporte, donde los usuarios podrían depositar materiales reciclables y recibir a cambio saldo en su tarjeta de movilidad. Este crédito sería utilizable en sistemas como el Mexibús o el Mexicable.

Entre los residuos que podrían formar parte de este esquema se encuentran:

Botellas de plástico (PET)

Latas de aluminio

Vidrio y otros materiales reciclables

El objetivo es que el valor de estos materiales se traduzca en beneficios directos para los usuarios, permitiendo cubrir parte o la totalidad del costo del transporte. Aun así, el funcionamiento exacto, como la equivalencia entre residuos y saldo, dependería de su eventual implementación.

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🔎 Consulta requisitos y costos en el siguiente link:

💻 https://t.co/0PAl01sSY0 pic.twitter.com/B1WGPvh9Uk — Secretaría de Movilidad GEM (@SEMOV_Edomex) March 24, 2026

Una propuesta con impacto ambiental y social

La iniciativa también busca incentivar la separación de residuos desde el origen y promover una mayor participación en el reciclaje.

En zonas urbanas, donde la generación de desechos es constante, este tipo de medidas apunta a reducir el impacto ambiental, al mismo tiempo que ofrece un beneficio directo a los usuarios. Además, se ha planteado que el modelo pueda mantenerse en el tiempo y no depender únicamente de campañas temporales.

Sin embargo, para que esto ocurra, la propuesta deberá avanzar en el proceso legislativo, ser aprobada y posteriormente implementada por las autoridades correspondientes.

En distintas ciudades del mundo ya se han probado modelos donde el reciclaje se convierte en una forma de acceder al transporte. En Europa, por ejemplo, el caso de Roma es uno de los más representativos: se instalaron máquinas en estaciones de metro donde los usuarios depositan botellas de plástico y reciben crédito digital para sus viajes.

Cada envase tiene un valor económico pequeño, por lo que se requiere acumular varios, alrededor de 30, para obtener un boleto completo, lo que convierte el sistema en un incentivo más que en un sustituto total del pago tradicional.

En otros lugares el modelo ha sido más directo. En Surabaya, Indonesia, el sistema de autobuses permite literalmente pagar el viaje con residuos: los usuarios pueden entregar botellas o vasos plásticos a cambio de un pase temporal, integrando el reciclaje como parte del acceso cotidiano al transporte. Mientras tanto, ciudades como Estambul o Pekín han optado por esquemas intermedios, donde máquinas recolectoras transforman los residuos en saldo para tarjetas de transporte.

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