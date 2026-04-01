Últimas horas: la expo gratuita de Japón en Guadalajara con más de 100 obras únicas cierra este domingo

Guadalajara se despide de Japón este fin de semana. La exposición Tokyo Streets México 2026 termina su estancia en la ciudad tras una semana de éxito. Son más de 100 obras originales que muestran la vida urbana de Tokio sin filtros. La entrada es totalmente gratuita. Tienes hasta el domingo 5 de abril para visitarla en la Galería Sepia, ubicada en el corazón de la Colonia Americana.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

¿Qué vas a encontrar en esta exposición de fotografía japonesa en Guadalajara?

No son fotos de catálogo turístico. El proyecto nació en Tokio en 2024 para difundir la estética real de sus calles. La muestra reúne el trabajo de una decena de fotógrafos residentes en Japón. Las piezas exploran la arquitectura, la energía de la noche y los contrastes sociales de una de las metrópolis más grandes del mundo.

Datos clave de la muestra:



Piezas: Más de 100 fotografías originales e inéditas.

Más de 100 fotografías originales e inéditas. Origen: Todas las obras fueron producidas e impresas directamente en Japón.

Todas las obras fueron producidas e impresas directamente en Japón. Venta: Las piezas están disponibles para quienes deseen adquirirlas para su colección personal.

Las piezas están disponibles para quienes deseen adquirirlas para su colección personal. Temática: Vida nocturna, estaciones de tren y arquitectura contemporánea.

¿Dónde está ubicada la Galería Sepia?

La cita es en la calle Gabriel Ramos Millán 81, en la Colonia Americana de Guadalajara. Es un proyecto cultural independiente que eligió a México como una de sus primeras sedes fuera de Asia. La exposición se realiza varias veces al año en su país de origen, pero esta es una oportunidad única para ver el material sin salir del estado.

La entrada no tiene costo. Es un plan ideal para el último fin de semana de vacaciones. Las imágenes capturan la atmósfera urbana con una calidad de impresión que pocas veces se ve en galerías locales. Si te gusta la cultura visual japonesa o la fotografía callejera, el tiempo se agota.

¿Por qué Guadalajara fue elegida para Tokyo Streets México?

La expansión internacional de este colectivo buscaba sedes con una escena cultural vibrante. Guadalajara encajó perfecto en el plan. Es una de las primeras ciudades fuera de Asia en recibir esta colección completa. Los organizadores buscan que el público mexicano conecte con la modernidad de Tokio a través del ojo de quienes viven allá todos los días.

Si buscas un plan diferente y gratuito en la zona de la Americana, esta es la opción.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.