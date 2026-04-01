Oferta de trabajo en la SSPC con sueldo de 17 mil pesos; requisitos y cómo aplicar a la vacante

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social publicó algunas de las vacantes disponibles que hay y si estás buscando un nuevo trabajo, te decimos cuáles son los requisitos y cómo puedes aplicar.

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Requisitos para la vacante

Los interesados deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Licenciatura (Titulado)

Carrera como químico, QFB, bacteriólogo o afines

Experiencia de 1 a 2 años como químico evaluador

Manejo básico de paquetería office

En cuanto a las habilidades y competencias se busca una persona con tolerancia a la presión, orientación a resultados, compromiso, análisis y solución de problemas, calidad en el trabajo y aprendizaje constante.

La persona seleccionada se encargará de supervisar toma de muestras, elaboración de informes y análisis de muestras.

Sueldo, prestaciones

El sueldo que se ofrece es de 17 mil 500 pesos mensuales y el horario es de lunes a viernes con horario matutino de 08:00 a 16:00 horas y vespertino de 13:00 a 21:00 horas. Hay guardias ocasionales los fines de semana.

La empresa ofrece prestaciones de ley, servicio de comedor, seguro de gastos médicos mayores, seguro de vida y contrato por tiempo indeterminado.

¿Cómo aplicar?

Para aplicar es necesario ingresar al siguiente enlace y seleccionar la opción de "Postular" y enviar el CV al correo indicado. La fecha límite es el 23 de junio y el proceso de reclutamiento dura 6 meses. Cabe mencionar que esta no es la única oferta de trabajo que hay, si quieres conocer todas las disponibles puedes ingresar al Portal del Empleo.

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