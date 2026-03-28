FAO lanza vacante para Especialista en Salud Animal; requisitos y cómo aplicar

Si estás buscando trabajo, esta es tu oportunidad pues la FAO tiene vacante disponible como Especialista en Salud Animal, te contamos cuáles son los requisitos, prestaciones y todos los detalles.

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Requisitos para la vacante

Los interesados en la vacante deberán contar con los siguientes requisitos:

Título universitario avanzado en Salud Animal, Una Salud, Vigilancia Sanitaria Animal, Salud Pública, gestión de emergencias u otras ciencias ganaderas relevantes.

Se puede considerar un título de pregrado con dos (2) años adicionales de experiencia profesional relevante en lugar de un título avanzado.

Al menos cinco años de experiencia relevante en vigilancia, diagnóstico de enfermedades animales, vigilancia de enfermedades zoonóticas, diálogo político y creación de alianzas relacionadas con la salud animal y pública.

Conocimiento práctico del inglés.

Es muy importante que tomes en consideración que la FAO solo considerará las titulaciones de educación superior obtenidas en instituciones acreditadas o reconocidas en la Base de Datos Mundial de Educación Superior (WHED).

Además se tomará en cuenta que tenga conocimiento en el sector ganadero en el Caribe, que cuente con ´solidad habilidades en coordinación de proyectos, participación de las partes interesadas y preparación de informes técnicos o materiales de capacitación.

¿Cómo aplicar a la vacante?

Para postularte deberás ingresar a sitio web de reclutamiento en el siguiente enlace, Posteriormente tendrás que completar tu perfil en línea. Deberás adjuntar una carta de motivación y después tendrás que enviar tu solicitud.

En caso de que tengas alguna duda o requieras atención o información adicional puedes ingresar directamente al sitio web de la FAO. La fecha límite de postulación es el 30 de marzo de 2026.

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