¡Sí hay trabajo! Segob lanza vacantes en CDMX con sueldos de 23 mil pesos y solo piden bachillerato
¿Te interesa el servicio público? La Segob publicó puestos de enlace con salarios competitivos; tienes hasta el 8 de abril para registrarte en la plataforma oficial.
La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria pública y abierta 12/2026, mediante la cual dio a conocer tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) dentro de la Dirección General de Recursos Humanos.
Se trata de una oportunidad dirigida a personas con estudios de bachillerato y experiencia administrativa que busquen integrarse al servicio público federal; además, los puestos cuentan con salarios que van desde los 22 hasta más de 23 mil pesos.
#DíaDelArchivista 📚— Gobernación (@SEGOB_mx) March 27, 2026
Felicidades a todas y todos los archivistas por hacer posible que el pasado, presente y futuro en documentos estén siempre a nuestro alcance 🗂️📜
Gracias por su compromiso y dedicación porque los archivos son memoria e historia 🙌 pic.twitter.com/VkQoFFiJZd
Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.
Vacantes en Segob durante marzo 2026
La convocatoria contempla tres posiciones con nivel de enlace, todas con funciones administrativas clave:
- Encargada de la Oficina de Control de Gestión y Oficialía de Partes
- Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)
- Técnico(a) en Estructuras Orgánicas D
- Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)
- Enlace de Análisis Administrativo B
- Sueldo: 22 mil 356 pesos brutos mensuales (nivel P31)
Características necesarias para aplicar en las vacantes de la Segob
En los tres casos, la escolaridad mínima requerida es preparatoria o bachillerato concluido o en condición de pasante, sin necesidad de contar con una licenciatura específica; sin embargo, se solicita experiencia mínima de dos años en áreas como administración pública, apoyo administrativo o disciplinas económicas y sociales.
Entre las habilidades clave destacan la orientación a resultados y la capacidad de trabajo en equipo. Las funciones principales incluyen recepción y clasificación de documentos, apoyo en trámites de recursos humanos, elaboración de informes y actualización de registros administrativos.
¿Cansado de tu trabajo? En China pagan por patear robots
Aplicar paso a paso a las vacantes de Gobernación
El proceso de inscripción se realiza únicamente a través del portal TrabajaEn, donde los aspirantes deben completar su registro y cargar su información curricular.
El calendario del concurso establece las siguientes fechas:
- Publicación de la convocatoria: 25 de marzo de 2026
- Registro y revisión curricular: del 25 de marzo al 8 de abril de 2026
- Evaluaciones y exámenes: a partir del 13 de abril de 2026
- Entrevistas: se notifican directamente a quienes aprueben las etapas previas
Es fundamental que los interesados descarguen previamente los formatos requeridos, como los de revisión documental y evaluación de experiencia, disponibles en la misma plataforma.
Secretaría de Hacienda abre vacante con sueldo de más de 53 mil pesos en CDMX
SHCP busca expertos en Comunicación y Administración; el registro en el portal TrabajaEn cierra el 9 de abril; conoce los requisitos de titulación y experiencia.
Requisitos para aplicar a empleos en la Segob
Para participar, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos legales y administrativos:
- Ser ciudadano mexicano o contar con estancia legal en el país
- No haber sido condenado por delito doloso
- No estar inhabilitado para el servicio público
- No desempeñarse como ministro de culto
Además, deberán presentar documentos como identificación oficial, CURP, RFC, acta de nacimiento y comprobantes de estudios y experiencia laboral, ya sea mediante constancias del IMSS, ISSSTE o contratos previos.
adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.