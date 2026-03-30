adn bueno
Última hora

Rescatan con vida a uno de los cuatro mineros atrapados en la mina Santa Fe de El Rosario, Sinaloa

¡Sí hay trabajo! Segob lanza vacantes en CDMX con sueldos de 23 mil pesos y solo piden bachillerato

¿Te interesa el servicio público? La Segob publicó puestos de enlace con salarios competitivos; tienes hasta el 8 de abril para registrarte en la plataforma oficial.

segob vacantes
Paso a paso para aplicar a las nuevas vacantes de la Segob|Segob | FB

Escrito por: Ximena Ochoa

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria pública y abierta 12/2026, mediante la cual dio a conocer tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) dentro de la Dirección General de Recursos Humanos.

Se trata de una oportunidad dirigida a personas con estudios de bachillerato y experiencia administrativa que busquen integrarse al servicio público federal; además, los puestos cuentan con salarios que van desde los 22 hasta más de 23 mil pesos.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

Vacantes en Segob durante marzo 2026

La convocatoria contempla tres posiciones con nivel de enlace, todas con funciones administrativas clave:

  • Encargada de la Oficina de Control de Gestión y Oficialía de Partes
    • Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)
  • Técnico(a) en Estructuras Orgánicas D
    • Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)
  • Enlace de Análisis Administrativo B
    • Sueldo: 22 mil 356 pesos brutos mensuales (nivel P31)

Características necesarias para aplicar en las vacantes de la Segob

En los tres casos, la escolaridad mínima requerida es preparatoria o bachillerato concluido o en condición de pasante, sin necesidad de contar con una licenciatura específica; sin embargo, se solicita experiencia mínima de dos años en áreas como administración pública, apoyo administrativo o disciplinas económicas y sociales.

Entre las habilidades clave destacan la orientación a resultados y la capacidad de trabajo en equipo. Las funciones principales incluyen recepción y clasificación de documentos, apoyo en trámites de recursos humanos, elaboración de informes y actualización de registros administrativos.

¿Cansado de tu trabajo? En China pagan por patear robots

Aplicar paso a paso a las vacantes de Gobernación

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través del portal TrabajaEn, donde los aspirantes deben completar su registro y cargar su información curricular.

El calendario del concurso establece las siguientes fechas:

  • Publicación de la convocatoria: 25 de marzo de 2026
  • Registro y revisión curricular: del 25 de marzo al 8 de abril de 2026
  • Evaluaciones y exámenes: a partir del 13 de abril de 2026
  • Entrevistas: se notifican directamente a quienes aprueben las etapas previas

Es fundamental que los interesados descarguen previamente los formatos requeridos, como los de revisión documental y evaluación de experiencia, disponibles en la misma plataforma.

Requisitos para aplicar a empleos en la Segob

Para participar, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos legales y administrativos:

  • Ser ciudadano mexicano o contar con estancia legal en el país
  • No haber sido condenado por delito doloso
  • No estar inhabilitado para el servicio público
  • No desempeñarse como ministro de culto

Además, deberán presentar documentos como identificación oficial, CURP, RFC, acta de nacimiento y comprobantes de estudios y experiencia laboral, ya sea mediante constancias del IMSS, ISSSTE o contratos previos.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.

Tags relacionados
Vacantes

LO MÁS VISTO