¡Sí hay trabajo! Segob lanza vacantes en CDMX con sueldos de 23 mil pesos y solo piden bachillerato

La Secretaría de Gobernación (Segob) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria pública y abierta 12/2026, mediante la cual dio a conocer tres vacantes en la Ciudad de México (CDMX) dentro de la Dirección General de Recursos Humanos.

Se trata de una oportunidad dirigida a personas con estudios de bachillerato y experiencia administrativa que busquen integrarse al servicio público federal; además, los puestos cuentan con salarios que van desde los 22 hasta más de 23 mil pesos.

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Vacantes en Segob durante marzo 2026

La convocatoria contempla tres posiciones con nivel de enlace, todas con funciones administrativas clave:



Encargada de la Oficina de Control de Gestión y Oficialía de Partes

Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)

Técnico(a) en Estructuras Orgánicas D

Sueldo: 23 mil 342 pesos brutos mensuales (nivel P32)

Enlace de Análisis Administrativo B

Sueldo: 22 mil 356 pesos brutos mensuales (nivel P31)



Características necesarias para aplicar en las vacantes de la Segob

En los tres casos, la escolaridad mínima requerida es preparatoria o bachillerato concluido o en condición de pasante, sin necesidad de contar con una licenciatura específica; sin embargo, se solicita experiencia mínima de dos años en áreas como administración pública, apoyo administrativo o disciplinas económicas y sociales.

Entre las habilidades clave destacan la orientación a resultados y la capacidad de trabajo en equipo. Las funciones principales incluyen recepción y clasificación de documentos, apoyo en trámites de recursos humanos, elaboración de informes y actualización de registros administrativos.

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Aplicar paso a paso a las vacantes de Gobernación

El proceso de inscripción se realiza únicamente a través del portal TrabajaEn, donde los aspirantes deben completar su registro y cargar su información curricular.

El calendario del concurso establece las siguientes fechas:



Publicación de la convocatoria: 25 de marzo de 2026

Registro y revisión curricular: del 25 de marzo al 8 de abril de 2026

Evaluaciones y exámenes: a partir del 13 de abril de 2026

Entrevistas: se notifican directamente a quienes aprueben las etapas previas

Es fundamental que los interesados descarguen previamente los formatos requeridos, como los de revisión documental y evaluación de experiencia, disponibles en la misma plataforma.

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Requisitos para aplicar a empleos en la Segob

Para participar, los aspirantes deben cumplir con ciertos requisitos legales y administrativos:



Ser ciudadano mexicano o contar con estancia legal en el país

o contar con estancia legal en el país No haber sido condenado por delito doloso

No estar inhabilitado para el servicio público

No desempeñarse como ministro de culto

Además, deberán presentar documentos como identificación oficial, CURP, RFC, acta de nacimiento y comprobantes de estudios y experiencia laboral, ya sea mediante constancias del IMSS, ISSSTE o contratos previos.

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