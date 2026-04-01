¡Ya comenzó! Abren nuevo registro de Jóvenes Construyendo el Futuro

¿No estudias ni trabajas, pero quieres desarrollarte profesionalmente? El registro para pertenecer al programa Jóvenes Construyendo el Futuro ya abrió para vincular a los interesados en una capacitación que los ayudará a conseguir empleo, mientras reciben un pago.

El programa Jóvenes Construyendo el Futuro está dirigido a personas de 18 a 29 años que no estudian ni tienen empleo, pero quieren desarrollar sus habilidades y capacidades y a la vez adentrarse al mundo laboral.

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿En qué consiste el programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El joven recibirá capacitación gratuita durante un año en un centro de trabajo y un apoyo económico mensual de 9 mil 582 pesos, además de seguro médico.

Participar en el programa impulsa a los jóvenes a conseguir un empleo mejor pagado en años próximos y de manera más rápida, debido a la experiencia que adquiere.

¿Cómo registrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro?

El registro comenzará este 1 de abril en la plataforma oficial del programa http://jovenesconstruyendoelfuturo.stps.gob.mx/, donde deben iniciar sesión y después seleccionar "Registro de aprendiz".

La página mostrará opciones enfocadas en lo que el joven se quiera especializar, por ejemplo ciencia y tecnología, salud, ventas, cultura y deportes o administración.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.