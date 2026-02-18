Caso Doña Carlota: Sentencian a varios años de cárcel Víctor Eladio por despojo de casa en Edomex

Durante la tarde de este miércoles 18 de febrero la defensa de Víctor Eladio Torres, sujeto señalado por invadir el hogar a Doña Carlota en 2025, fue sentenciado a más de cinco años de prisión tras confirmarse que tanto él como otros dos sujetos, despojaron de su casa a la mujer de la tercera edad y su familia.

Fue a través de un comunicado difundido vía redes sociales, que la firma de abogados Rubio Suárez dio a conocer la sentencia en contra de este sujeto, además de que emitió una disculpa pública de Víctor Eladio por el despojo de vivienda de Carlota “N”.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en tus manos.

Buscan prisión domiciliaria para "Abuelita Carlota" tras disparar contra invasores de casas en Chalco La defensa buscará cambiar la medida cautelar, debido a que las enfermedades de la “Abuelita Carlota” se han agravado en los siete meses que lleva presa en el penal. 05 noviembre, 2025

Sentencian a Víctor Eladio por caso Doña Carlota

En el comunicado difundido por la firma de abogados antes mencionada, se dio a conocer que Víctor Eladio fue sentenciado a seis años de prisión por el delito de despojo cometido el pasado 27 de marzo de 2025 en contra de Doña Carlota Alfaro Quintana, Mariana Santana Alfaro y Eduardo Santana Alfaro.

Se confirmó que Víctor Eladio ingresó al hogar de los afectados junto con otros dos sujetos, esto con la finalidad de despojar y apropiarse de manera ilegal del predio que pertenecía a la familia Santana Alfaro en el municipio de Chalco, Estado de México (Edomex).

Victor Eladio emite disculpas públicas por despojo de vivienda en el Edomex

Dentro del mismo comunicado emitido por la defensa de Víctor Eladio, se dio a conocer la disculpa pública que el mismo sujeto escribió tras el caso de Doña Carlota ocurrido el pasado 2025.

En el mismo, aseguró haber ingresado de forma ilegal junto con otras personas al domicilio de Carlota “N” ubicado en el municipio de Chalco, esto con la finalidad de despojarlos de su hogar.

Defensa de Víctor Eladio confirma la sentencia en contra de su cliente por caso Doña Carlota|Especial

¿Qué ha pasado con Doña Carlota?

Vale la pena mencionar que a pesar de que la defensa de Doña Carlota buscó prisión domiciliaria para la mujer de la tercera edad, una jueza ratificó que permanecerá en prisión mientras continúa el proceso.

Anciana y hombre asesinan a un hombre y dejan heridos en Chalco, Edomex

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en la palma de tu mano.