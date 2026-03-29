Secretaría de Hacienda abre vacante con sueldo de más de 53 mil pesos en CDMX

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) una convocatoria pública para ocupar la Subdirección de Operación Interinstitucional, un puesto clave dentro de su estructura de comunicación social con sede en la Ciudad de México (CDMX).

La plaza ofrece una percepción mensual bruta de 53 mil 692 pesos y forma parte de la Unidad de Comunicación Social y Vocero. Se trata de una convocatoria abierta, lo que significa que cualquier persona que cumpla con los requisitos puede postularse a través del portal oficial del gobierno federal.

En el marco del "Año de Margarita Maza", conmemoramos 200 años del nacimiento de una mujer republicana y liberal que estuvo presente en un momento fundamental de la historia de México, reconocida por su papel en la resistencia durante la intervención francesa. pic.twitter.com/ewem6WP3T4 — Hacienda (@Hacienda_Mexico) March 29, 2026

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¿Cómo postularse a la vacante de la SHCP y cuáles son los requisitos?

Las personas interesadas deberán registrarse en el portal TrabajaEn, donde se gestionan los concursos del servicio profesional de carrera. El periodo de registro estará disponible del 25 de marzo al 9 de abril de 2026.

Entre los requisitos principales destacan:



Contar con licenciatura terminada y título profesional

Tener al menos cuatro años de experiencia en áreas como opinión pública o administración pública

en áreas como opinión pública o administración pública Haber cursado carreras como Administración, Contaduría, Mercadotecnia, Ciencias Políticas, Administración Pública, Relaciones Comerciales o Comunicación

Además, se valoran conocimientos sobre la estructura de la SHCP, igualdad de género, ética e integridad, así como el uso de lenguaje ciudadano. En cuanto a habilidades, se requiere liderazgo y capacidad de trabajo en equipo.

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Funciones del puesto y cómo será el proceso de selección en Hacienda

La Subdirección de Operación Interinstitucional tendrá entre sus principales responsabilidades coordinar estrategias de difusión para campañas institucionales de la SHCP y del Servicio de Administración Tributaria (SAT), así como supervisar la edición de publicaciones oficiales y la gestión de tiempos fiscales en medios de comunicación ante la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

También deberá evaluar el impacto de campañas publicitarias mediante estudios previos y posteriores, lo que implica una fuerte vinculación con análisis de opinión pública.

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El proceso de selección contempla varias etapas con una calificación total de 100 puntos:



Exámenes de conocimientos y habilidades : 40%

: 40% Evaluación de experiencia y méritos : 30%

: 30% Entrevista con el Comité Técnico de Selección: 30%

Las evaluaciones se llevarán a cabo entre el 10 de abril y el 22 de junio de 2026. Es importante señalar que no habrá reactivación de folios en caso de errores atribuibles a los aspirantes, por lo que se recomienda revisar cuidadosamente la información al momento del registro.

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