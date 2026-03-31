Sin citas: INE suspende servicios en módulos de atención en todo el país

El Instituto Nacional Electoral (INE) dio a conocer que por motivos de las celebraciones y conmemoraciones de la Semana Santa 2026 en el país, este próximo 1 de abril a partir de las 14:00 horas, tiempo del centro de México, se suspenderán los horarios de actividades en todos los módulos de atención ciudadana.

Fue a través de un comunicado oficial emitido vía redes sociales, que el INE mencionó que la medida fue aprobada por la Junta General Ejecutiva, por lo cual la suspensión de labores aplicará para los más de 840 módulos en toda la República Mexicana.

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INE anuncia suspensión de horarios de atención en todo México

De acuerdo con lo mencionado por el mismo INE, a partir de este miércoles 1 de abril los servicios de Inscripción al Padrón Electoral, actualización de datos y reposición de credenciales para votar, quedarán oficialmente suspendidos de manera temporal por motivos de la Semana Santa 2026.

Es por ello, que el instituto solicitó a la población acudir puntualmente a sus citas programadas y consultar la disponibilidad de servicios en el portal oficial del mismo INE, el cual se mantendrá abierto para toda la ciudadanía en general.

¿Cuándo se reactivan las labores en el INE?

Más allá del anuncio sobre la suspensión de actividades en el INE, se dio a conocer que las labores serán restablecidas en sus horarios habituales a partir del próximo lunes 6 de abril, esto dentro de los más de 840 módulos activos en todo México.

Es por ello que el cierre de actividades solamente se dará por un periodo de dos días y medio, esto con la finalidad de evitar afectar a la ciudadanía en este trámite.

¿Dónde sacar citas en el INE este 2026?

De acuerdo con el mismo Instituto Nacional Electoral, se pueden tramitar citas a través de la línea INTEL en el número 800 433 2000, o bien, por medio de la página oficial del Instituto a la cual podrás ingresar en el siguiente enlace oficial.

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