Adiós a este mal hábito al volante: Monterrey multará a todos los conductores que cometan una infracción muy común y peligrosa

Las autoridades de Monterrey van contra un hábito al volante que miles de conductores repiten a diario sin considerarlo una infracción. Si viajas en auto por la ciudad, necesitas saber qué acción específica te puede costar una multa considerable antes de subirte al vehículo.

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La infracción común y peligrosa por la que multarán en Monterrey

El Artículo 51 del reglamento de tránsito local ya contempla esta infracción de forma explícita . No se trata de una norma nueva, sino de una regla que las autoridades ahora refuerzan con mayor rigor. Se trata de conducir el vehículo con un aparato de televisión encendido, ubicado en el tablero.

La sanción aplica tanto al conductor principal como a los pasajeros que participen en la situación infractora. Esto amplía el alcance de la multa más allá de quien lleva el volante, y no importa si es en el asiento delantero o adherido al vehículo.

El monto de la sanción económica se calcula con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA). El rango establecido convierte esta infracción en un golpe real al bolsillo.

Desde finales de 2025 se han desplegado múltiples operativos en distintos puntos como San Pedro y San Andrés Cholula.|Imagen Ilustrativa

¿Cuánto pagarás y cómo evitar la multa?

La infracción se castiga con 15 a 20 cuotas UMA, lo que equivale a 1,759.65 pesos a los 2,346.20 pesos, una cantidad que supera varios miles de pesos según el valor vigente de la unidad.

La norma aplica sin importar si el aparato televisivo se ubica en el tablero, el asiento delantero o cualquier superficie adherida al vehículo. La clave es que el conductor pueda ver la pantalla.

Reglas de uso correcto para evitar sanciones y riesgos:

Mantén cualquier pantalla de televisión apagada mientras el vehículo está en movimiento.

mientras el vehículo está en movimiento. Si un pasajero sostiene un dispositivo con contenido televisivo , asegúrate de que la pantalla no sea visible desde el asiento del conductor.

, asegúrate de que la pantalla no sea visible desde el asiento del conductor. No adhieras ni instales pantallas en zonas del tablero o asiento delantero que entren en tu campo visual.

que entren en tu campo visual. En caso de duda, detén el vehículo en un lugar seguro antes de revisar cualquier contenido audiovisual.

El Artículo 51, fracción XXVI no distingue entre pantallas fijas o sostenidas por otra persona: si el conductor ve la pantalla, la infracción existe.