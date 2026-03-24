Querétaro prepara multas de hasta $50,000 para todos estos infractores que no cumplan la ley

En Querétaro, no manejar correctamente los residuos en negocios podría salir muy caro. Y es que de acuerdo con autoridades, se contemplan multas que pueden alcanzar hasta los $50,000 pesos para quienes incumplan con las normas sobre disposición de desechos.

Estas sanciones están dirigidas principalmente a establecimientos comerciales que no respeten las reglas sobre separación, manejo y disposición de residuos, una práctica que busca evitar riesgos sanitarios y daños al medio ambiente.

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¿Qué negocios pueden ser multados en Querétaro?

De acuerdo con la normativa estatal y municipal, los negocios que generan residuos de manera constante tienen obligaciones específicas para su manejo. En particular, aquellos que producen grandes volúmenes de desechos deben contar con un servicio formal de recolección.

Las autoridades han señalado que los establecimientos que generen más de 400 kilogramos de residuos al año deben tener un contrato con el servicio de recolección, ya que de lo contrario pueden ser sancionados.

Esta medida aplica para restaurantes, tiendas, mercados, oficinas y otros comercios, con el objetivo de garantizar un manejo adecuado de los desechos y evitar afectaciones en el entorno urbano.

Aquellos negocios que produzcan más de 400 kilogramos al año, deberán tener un contrato con el servicio de limpia. |Imagen Ilustrativa

¿De cuánto son las multas por mal manejo de residuos?

Las sanciones económicas pueden variar dependiendo de la falta cometida. En algunos casos documentados, las multas han alcanzado hasta los $40,000 pesos por incumplir con normas básicas, como sacar la basura fuera de horario.

Sin embargo, la legislación también contempla sanciones más elevadas. De acuerdo con autoridades municipales, los negocios que no cumplan con la obligación de contar con un contrato de recolección o que manejen de forma inadecuada sus residuos pueden enfrentar multas que van desde aproximadamente $1,700 hasta $50,000 pesos.

¿Qué se considera un manejo inadecuado de residuos?

Entre las principales conductas sancionadas se encuentran no separar la basura, tirar residuos en lugares no autorizados, almacenarlos de forma incorrecta o sacarlos fuera de los horarios establecidos.

También se consideran faltas el incumplimiento en la contratación del servicio de recolección cuando es obligatorio, así como el manejo inadecuado de residuos especiales o de gran volumen.

¿Dónde hacer el trámite y cómo reportar irregularidades?

Para los negocios que necesiten regularizarse, el trámite del contrato de recolección puede realizarse en la Secretaría de Servicios Públicos Municipales de Querétaro, ubicada en Boulevard Bernardo Quintana 10000, en Centro Sur.

Asimismo, las autoridades hicieron un llamado a respetar los horarios establecidos para sacar los residuos y a la ciudadanía a reportar a los comercios que no cumplan con estas disposiciones.

Los reportes pueden realizarse a través de la línea 070 o al número 442 216 6634, extensión 111, donde se da seguimiento a las denuncias.

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