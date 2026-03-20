Top 10 carreteras que parecen seguras en EUA (pero no lo son)

Algunas de las carreteras más transitadas de Estados Unidos parecen seguras a primera vista, con amplios carriles, buena señalización y tramos rectos que transmiten confianza al conductor. Sin embargo, muchas de estas rutas pueden resultar traicioneras incluso para los conductores más expertos.

En varias de estas rutas el riesgo no está a simple vista, sino en factores como el tráfico constante, los trayectos largos sin variaciones, el exceso de velocidad y los cambios repentinos en el clima que afectan la seguridad de forma directa.

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¿Cuáles son las carreteras de Estados Unidos que parecen seguras pero tienen mayor riesgo?

Debido a los fuertes vientos, intensas nevadas y baja visibilidad, se emitió una prohibición de viajes para que los conductores mantenerse fuera de las carreteras para evitar accidentes

La Interstate 4 en Florida es una de las más peligrosas pese a su corta extensión. Su tráfico constante, la velocidad elevada y la alta concentración de accidentes la convierten en una vía impredecible.

La Interstate 10, que conecta California con Florida, se percibe como una ruta sencilla por sus largos tramos rectos, pero el cansancio, la distracción y el exceso de velocidad aumentan los riesgos en viajes prolongados.

La Interstate 15 en California y Nevada es muy utilizada por viajeros, aunque sus largas distancias sin variaciones pueden reducir la atención y provocar errores de conducción.

La Route 1 en California combina belleza escénica con peligro real, debido a sus curvas cerradas y tramos junto a acantilados que exigen máxima concentración.

La Interstate 95 en la Costa Este concentra un altísimo volumen de tráfico, lo que genera frecuentes colisiones y congestión constante a lo largo de su recorrido.

La Interstate 35 en Texas destaca por el tránsito pesado de camiones, lo que incrementa el riesgo de accidentes graves en zonas de alto flujo logístico.

La Highway 101 en California mezcla tramos urbanos y rurales, provocando cambios constantes en las condiciones de conducción que pueden sorprender a los conductores.

La Interstate 70 en Colorado atraviesa zonas montañosas donde el clima cambiante, las pendientes pronunciadas y la altitud afectan la visibilidad y la seguridad.

La Route 66 en varios estados conserva su carácter histórico, pero presenta tramos deteriorados, iluminación limitada y condiciones variables que aumentan el riesgo.

La Interstate 75 desde Florida hasta Michigan es una de las más extensas del país, con tráfico intenso en distintos estados y condiciones muy variables a lo largo del recorrido.

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¿Por qué estas carreteras engañan a los conductores en Estados Unidos?

Carretera

El principal factor es la percepción de seguridad que generan estas vías por su diseño moderno y fluido. Esa sensación puede hacer que los conductores reduzcan la atención sin darse cuenta.

A esto se suman factores como el cansancio en trayectos largos, el exceso de velocidad, el tráfico pesado y los cambios climáticos repentinos que no siempre son fáciles de anticipar.

En conjunto, estas carreteras demuestran que la seguridad vial no depende solo de la infraestructura, sino también del comportamiento del conductor y del entorno en cada momento del viaje.

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