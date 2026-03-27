Es oficial en Jalisco: esta será la multa para todos los conductores que circulen sin licencia vigente

En Jalisco, conducir sin una licencia vigente puede salir bastante caro. Y es que de acuerdo con la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado de Jalisco, esta infracción puede alcanzar multas de más de $2,500 pesos.

La normativa estatal también contempla otras acciones para aplicar esta multa como no portar la licencia o no poder acreditarla.

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¿Cuánto es la multa por no tener licencia vigente en Jalisco?

El reglamento, en su artículo 364, sección VI, establece que no presentar licencia o permiso vigente para conducir se sanciona con una multa de entre 15 y 25 Unidades de Medida y Actualización (UMA).

Esto equivale aproximadamente a un monto que va de $1,628 a $2,714 pesos, dependiendo del criterio de la autoridad que levante la infracción.

Estas otras infracciones también tienen la misma multa

El mismo artículo de la ley contempla otras conductas que se sancionan con el mismo rango de 15 a 25 UMA, por lo que no solo se trata de la licencia.

Entre las infracciones que pueden costarte más de 2 mil pesos se encuentran:

Circular o estacionarse en carriles no autorizados sin permiso

Exceder el número de pasajeros permitido en el vehículo

No contar con alguna de las placas de circulación

En motocicleta, llevar más pasajeros de los permitidos

Mover el vehículo tras un choque sin autorización

Transportar menores de 12 años en asientos delanteros sin las medidas de seguridad adecuadas

La normativa estatal contempla otras faltas como no portar la licencia o no poder acreditarla.|Imagen Ilustrativa

¿Por qué es importante portar la licencia vigente

Además del impacto económico, no contar con licencia vigente puede derivar en otras complicaciones, especialmente si se detectan más irregularidades durante una revisión.

Las autoridades pueden aplicar sanciones adicionales o medidas como la retención del vehículo, dependiendo del contexto de la infracción.

Por ello, la recomendación es portar siempre la licencia vigente y verificar que esté actualizada, ya que se trata de un documento obligatorio para poder conducir en la entidad.

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