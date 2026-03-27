Conafor reporta 26 incendios forestales activos en México; Michoacán, Guerrero y Chiapas los más afectados

La Comisión Nacional Forestal (Conafor) dio a conocer que al corte de este viernes 27 de marzo, se registran un total de 26 incendios forestales activos en varios estados de la República Mexicana, lo cual ha mantenido en alerta a las autoridades de Protección Civil, bomberos y demás órganos correspondientes.

Fue a través de las diferentes plataformas de las redes sociales, que la Conafor dio a conocer que a pesar de los incendios activos que se registran en el país, recientemente se lograron sofocar un total de 11 siniestros en el estado de Michoacán.

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Estados de México con incendios forestales activos

De acuerdo con la información oficial dada a conocer por esta Comisión Nacional, los estados actuales en los que se registran la mayor cantidad de incendios forestales activos son Guerrero, Oaxaca, Chiapas y Michoacán, entidades de la República en la que se reportan hasta cuatro siniestros al momento.

La Conafor dio a conocer que de los incendios que se mantienen activos en la República Mexicana, cuatro se encuentran en área naturales protegidas, además de que 23 han sido controlados en su totalidad gracias a las acciones de seguridad implementadas ante las emergencias.

Al corte de las 11:00 horas, se reportan 26 incendios forestales activos.



Los estados con más incidentes son Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas con 4 incendios cada uno.



🌟En las últimas horas, Michoacán reportó 11 incendios liquidados.



Más en: https://t.co/slAUqRK5vY pic.twitter.com/XU1hzs5RV7 — CONAFOR (@CONAFOR) March 27, 2026

Reportan cerca de mil hectáreas afectadas por los incendios

A pesar de los incendios que ya han sido controlados en los diferentes estados del país, se dio a conocer que se estima una afectación preliminar en 4 mil 726 hectáreas dentro de 13 estados diferentes de la República Mexicana.

¿Dónde reportar incendios forestales en México?

La Conafor puso a disposición de la ciudadanía el número 800 737 0000 para reportar incendios forestales activos en el país, además de que se pueden emitir las denuncias al número de emergencia 911.

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