¡México presente! Chile recibe a 145 brigadistas mexicanos para combatir incendios forestales

Como una muestra más de solidaridad, México acaba de enviar a 145 brigadistas especializados en el combate de incendios forestales en Chile, que hasta el momento han provocado la muerte de 21 personas, han dejado 800 casas destruidas y más de 6,700 damnificados.

Los brigadistas que arribaron como respuesta a la petición de ayuda de Chile a México se suman a los miles de héroes nacionales que han participado en tragedias en otros países del mundo. Te contamos los detalles.

México se solidariza con Chile y envió brigadistas para combatir los incendios forestales

Este miércoles 22 de enero, arribaron a Chile, 145 brigadistas mexicanos de la Comisión Nacional Forestal con la misión de apoyar en el combate a los 28 incendios forestales que mantienen en alerta las regiones de O’Higgins, Maule, Ñuble, BioBío y La Araucanía.

De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), estas acciones reafirman el gesto de solidaridad permanente de México con el pueblo chileno, que enfrenta una terrible tragedia.

¿Por qué iniciaron los incendios en Chile?

Hasta el momento, el gobierno de Chile se ha concentrado en las acciones para tratar de controlar y sofocar los incendios forestales, por lo que aún no han dado inicio las investigaciones; sin embargo, el martes se descubrieron indicios de que los incendios pudieron haber sido iniciados de manera intencional.

El ministro de Seguridad de Chile, Luis Cordero, detalló que se encontraron “envases plásticos consumidos parcialmente por el fuego, los cuales mantienen líquido acelerante que en primera instancia aparenta su propósito central ser utilizados con la finalidad de generar un incendio”.

Los incendios comenzaron el sábado pasado con múltiples focos simultáneos en la región de BioBío y, este jueves 22 de enero, las autoridades chilenas informaron que detuvieron a un sospechoso de iniciar de forma intencional los incendios forestales en Chile y se le incautó un bidón de cinco litros de combustible.

