Masa de aire polar y canal de baja presión provocará frío y lluvias en varios estados

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer cuál será el pronóstico del clima para hoy en los diferentes estados del país y prepárate porque se prevén bajas temperaturas y chubascos.

Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y mantente informado desde la palma de tu mano.

Masa de aire polar y canal de baja presión provocarán frío y lluvias

De acuerdo con el reporte, un nuevo sistema frontal interaccionará con un canal de baja presión sobre la Mesa Norte originando lluvias en el norte y noreste del país.

Además, un canal de baja presión en el sureste y el ingreso de humedad en el Océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe generará chubascos y lluvias fuertes con posibles descargas eléctricas.

¿En qué estados lloverá y hará frío?

Las lluvias con descargas eléctricas afectarán a los siguientes estados:

Chiapas

Oaxaca

Veracruz

Tabasco

Campeche

Quintana Roo

Coahuila

Nuevo León

Tamaulipas

San Luis Potosí

Hidalgo

Puebla

Guerrero

Yucatán

Chihuahua

Durango

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Michoacán

Morelos

Estado de México

Guanajuato

Querétaro

Tlaxcala

Mientras que las temperaturas de entre 0 y -10 grados afectarán:

Zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Oaxaca, zonas serranas de Sonora, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Estados con altas temperaturas

Por otro lado, los estados donde el termómetro marcará hasta 45 grados son:

Aguascalientes, Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Veracruz, Tabasco, Quintana Roo, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Zacatecas (sur), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán, Baja California (noreste), Sonora y Guerrero (noroeste).