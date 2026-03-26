Costco activa descuentos de primavera en Jalisco, Querétaro y todo México por tiempo limitado: fechas y detalles

Si eres socio de Costco, este es el momento de revisar tu membresía. La cadena mayorista acaba de activar su campaña de descuentos de primavera para todas sus sucursales en México, desde Jalisco y Querétaro hasta la Ciudad de México. Se trata de una de las cuponeras más esperadas de la temporada, ya que incluye rebajas directas tanto en artículos de lujo y electrónica como en productos de consumo diario.

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Descuentos de primavera en Costco: Fechas clave y dinámica de la promoción

Los descuentos de Costco entraron en vigor el pasado 23 de marzo y se mantendrán vigentes hasta el 12 de abril de 2026. Es una ventana de tiempo estratégica que cubre el periodo vacacional, permitiendo a los usuarios surtirse para las reuniones de Pascua o renovar el hogar.

Es importante recordar que estas ofertas son exclusivas para socios con membresía vigente y aplican tanto en las tiendas físicas como en las compras a través de su plataforma online.

Costco descuentos de primavera|Costco México

Los descuentos más destacados: Tecnología y Hogar

En el catálogo digital y físico destacan oportunidades que difícilmente se repiten en el año:



Pantallas de exterior: La marca Sylvox (65" 4K) lidera los ahorros con un descuento masivo de $10,000 pesos .

La marca (65" 4K) lidera los ahorros con un descuento masivo de . Smart TVs convencionales: Samsung Crystal de 65" tiene una rebaja de $4,000 , mientras que la Sony Bravia II de 55" cuenta con $3,500 de descuento.

Samsung Crystal de 65" tiene una rebaja de , mientras que la Sony Bravia II de 55" cuenta con de descuento. Videojuegos: El PlayStation 5 Slim (versión digital o estándar) tiene un bono de $1,500 , y el reproductor remoto para PS5 baja $1,600 .

El (versión digital o estándar) tiene un bono de , y el reproductor remoto para PS5 baja . Sonido: Audífonos Sennheiser Momentum Wireless 4 presentan una rebaja de $2,500.

Para quienes buscan renovar la cocina o el patio antes de las parrilladas de primavera, hay refrigeradores Hisense con $1,500 de ahorro y asadores de cerámica Pit Boss con un descuento de $3,000. Incluso hay equipos de campismo de la marca Core con una reducción de $1,700 en su precio final.

Abarrotes y Cuidado Personal: Ahorros del 15% al 25%

No todo son compras grandes. La cuponera de Costco también tiene descuentos en comida y farmacia:



Bebidas y licores: Descuentos del 20% al 25% en marcas como Herradura Ultra , Absolut Vodka , Torres 10 y Licor 43 . Además, el cartón de cerveza Heineken (24 piezas) tiene un bono de $125 .

Descuentos del 20% al 25% en marcas como , , y . Además, el cartón de cerveza (24 piezas) tiene un bono de . Alimentos: Rebajas del 20% en galletas Sanissimo y Ritz , así como en productos congelados de la marca Kirkland Signature (camarón y nuggets).

Rebajas del 20% en galletas y , así como en productos congelados de la marca (camarón y nuggets). Cuidado solar: Ante el aumento de temperaturas, marcas como Isdin, Nivea y Eclipsol tienen descuentos directos del 15% al 20%.

Como suele suceder en estas jornadas de Costco, la disponibilidad de algunos artículos —especialmente los centros de juegos infantiles o muebles de jardín— podría variar dependiendo de la sucursal, por lo que la recomendación es no esperar hasta el último día del periodo (12 de abril) para realizar la compra.

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