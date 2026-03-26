El terrible impacto ecológico del derrame de petróleo y los animales más afectados

El derrame de petróleo en las costas de Veracruz en el Golfo de México esta causando un gran impacto ambiental lo que ha encendido las alertas debido a que los ecosistemas marinos y arrecifes son los más afectados.

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El daño que provoca el petróleo en los animales

Una publicación de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica señaló que los derrames de petróleo dañan a los animales y plantas de dos formas, por el propio petróleo y por las operaciones de respuesta y limpieza.

En general el petróleo derramado es tóxico por sus componentes químicos y puede dañar por exposición interna ya sea por ingesta o inhalación o por externa a través de la irritación de piel y ojos.

¿Cuáles son los animales más afectados por el derrame de petróleo?

Debido a que la mayoría de los petróleos flotan, los animales más afectados son las nutrias y las aves que se encuentran en la superficie y en la mayoría de casos mueren. Además de las tortugas marinas, los manglares y arrecifes de coral. Si la sustancia permanece en la playa durante un tiempo los caracoles, almejas y animales terrestres también podrían resultar afectados.

Greenpeace, organizaciones e integrantes de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México compartieron un mapa donde se pueden ver los sitios afectados por el derrame. Esta herramienta es elaborada por la red y las comunidades afectadas.

Investigarán derrame en Veracruz

El gobierno de México señaló que no se tiene identificada a la empresa responsable del derrame de petróleo, pero solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) que interponga una demanda por daño ambiental a la empresa que resulte responsable.

Además, solicitó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), la Secretaría de Marina y a Pemex para que formen un grupo interdisciplinario y se atienda la emergencia pues no solo la fauna y flora marina esta en riesgo, también las comunidades pesqueras están sufriendo las consecuencias.

Pescadores denuncian derrame de petróleo en Veracruz y Tabasco

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