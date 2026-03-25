Tormentas y bajas temperaturas paralizarán varios estados de México este 26 de marzo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) dio a conocer que este jueves 26 de marzo se prevé que el clima en México sea afectado por canales de baja presión, los cuales en combinación con otros eventos, provocarán lluvias intensas y bajas temperatura en el centro, sur y sureste.

A través de su comunicado diario, las autoridades mexicanas informaron que de igual forma se prevé que una línea seca sobre el norte de México, genere fuertes rachas de viento con posibles tolvaneras en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.

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Pronósticos de lluvia en México este jueves 26 de marzo

De acuerdo con el comunicado diario de la Conagua y el SMN, se prevén chubascos puntuales de 25 a 50 mm en los estados de Chiapas y Tabasco, así como intervalos de chubascos en Chihuahua, Durango, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Campeche y Quintana Roo.

Por otro lado, se prevén lluvias aisladas en Sinaloa, Nayarit, Colima, Morelos, Estado de México y Tlaxcala, lo cual también podría dejar afectaciones por inundaciones en varias de las colonias de las entidades.

Estados de México con pronósticos de frío extremo este 26 de marzo

En cuanto a los estados que se verán afectados por las bajas temperaturas, la Conagua informó que se prevén mínimas de 0 a -5°C en las zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Jalisco, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Por otro lado, se prevén fríos extremos de hasta 0°C en los estados de Sonora, Nuevo León, Aguascalientes, Michoacán, Oaxaca y Veracruz.

Estados con calor extremo en México este 26 de marzo

Por último es importante hablar sobre las temperaturas de calor extremo que se prevén en México para este jueves 26 de marzo. Los estados afectados son:

Calor de 35 a 40°C:Baja California Sur, Chihuahua, San Luis Potosí, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca, Chiapas, Campeche y Yucatán.

Calor de 40 a 45°C: Baja California, Sonora y Guerrero

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