Arranca abril con empleo: ONU abre nuevas vacantes en México con sueldos de más de 25 mil pesos

Con el inicio de abril a la vuelta de la esquina, distintos organismos del sistema de Naciones Unidas (ONU) y agencias vinculadas abrieron nuevas oportunidades laborales en México, principalmente en la Ciudad de México (CDMX) y con esquemas tanto presenciales como remotos.

Se trata de plazas en áreas administrativas, análisis social, tecnología y comunicación, con contratos temporales y consultorías especializadas.

Aunque la Organización de las Naciones Unidas no publica de forma oficial los salarios, sitios especializados en empleo internacional señalan que algunas posiciones administrativas pueden alcanzar ingresos cercanos a los 25 mil pesos mensuales, dependiendo del nivel y experiencia.

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Vacantes disponibles en la ONU

Las posiciones actualmente abiertas incluyen:



Estas vacantes están enfocadas en perfiles diversos, desde recién egresados hasta especialistas con posgrado y experiencia en políticas públicas o análisis de datos.

¿Qué requisitos piden para trabajar en la ONU en México?

Los requisitos varían según el puesto, pero en general se solicitan:



Escolaridad desde nivel medio superior hasta maestría en áreas como administración, economía, ciencias sociales o tecnología

en áreas como administración, economía, ciencias sociales o tecnología Experiencia laboral de entre 2 y más de 7 años , dependiendo del cargo

, dependiendo del cargo Manejo de herramientas digitales (Excel, sistemas de gestión, bases de datos)

(Excel, sistemas de gestión, bases de datos) Dominio del español y, en varios casos, nivel intermedio o avanzado de inglés

y, en varios casos, nivel intermedio o avanzado de Habilidades como trabajo en equipo, pensamiento estratégico y adaptación al cambio

En el caso del puesto de asistente administrativo, por ejemplo, se requiere experiencia en gestión de viajes, logística, control de activos y procesos administrativos, además de conocimientos en sistemas digitales.

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Oportunidades para perfiles especializados y recién egresados

Destaca la consultoría enfocada en el análisis de pobreza infantil con UNICEF, que busca generar un diagnóstico actualizado con datos de 2024, en colaboración con instituciones como el INEGI.

Este perfil exige maestría y amplia experiencia en análisis estadístico y políticas sociales.

Por otro lado, las vacantes de prácticas profesionales representan una puerta de entrada para jóvenes interesados en temas internacionales, comunicación y desarrollo.

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¿Cómo postularse y qué tomar en cuenta?

Las postulaciones se realizan en línea y requieren documentación como CV actualizado, propuestas técnicas (en consultorías) y, en algunos casos, portafolio de trabajo.

Las fechas límite se concentran entre finales de marzo y principios de abril, por lo que es clave aplicar cuanto antes.

Iniciar abril con empleo en un organismo internacional no solo implica estabilidad laboral, sino también la oportunidad de participar en proyectos de impacto social en México.

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