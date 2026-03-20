UNICEF busca recién egresados en Monterrey con vacantes de más de $10,000 pesos al mes

Si estás buscando tu primer empleo o una oportunidad para comenzar tu carrera profesional con impacto social, esta vacante en UNICEF puede interesarte. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia abrió espacios en Monterrey dirigidos a jóvenes recién egresados o estudiantes de últimos semestres.

La convocatoria está enfocada en perfiles de áreas como Relaciones Internacionales, Psicología, Comunicación o Ciencias Políticas, y ofrece un esquema de medio tiempo con ingresos que pueden superar los $10,000 pesos mensuales, dependiendo del desempeño.

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Qué trabajo ofrece UNICEF en Monterrey

Las vacantes están orientadas a actividades de contacto directo con la ciudadanía. Las personas seleccionadas trabajarán en espacios públicos como plazas comerciales, el Pabellón Ciudadano y el aeropuerto de Monterrey.

Su principal función será dialogar con personas interesadas en apoyar causas sociales, explicando cómo pueden convertirse en donadores recurrentes mediante aportaciones con tarjeta bancaria. El objetivo es sumar aliados que contribuyan a programas enfocados en la infancia.

Cuánto pagan y qué incluye el empleo

El puesto ofrece un sueldo base de 9,053 pesos mensuales, al que se suman beneficios adicionales. Entre ellos destacan:

Vales de despensa por 1,500 pesos (después de tres meses)

Bonos por desempeño sin tope, lo que permite alcanzar ingresos de entre 20,000 y 25,000 pesos mensuales

Prestaciones de ley desde el primer día

Capacitación en comunicación y recaudación de fondos

Oportunidades de desarrollo profesional dentro de una organización internacional

Posibilidad de viajes nacionales

El empleo es de medio tiempo, con jornadas de aproximadamente 27 horas a la semana.

La labor consiste en dialogar con personas interesadas en apoyar causas sociales. |Imagen Ilustrativa

Horario y modalidad de trabajo

Las actividades se realizan de martes a sábado, en un horario de 10:00 de la mañana a 3:00 de la tarde. El trabajo es completamente en campo, por lo que se requiere disponibilidad para trasladarse a distintos puntos de la ciudad.

Requisitos para aplicar

UNICEF busca perfiles con interés en causas sociales y facilidad de comunicación. Los requisitos principales son:

Ser egresado o estudiante de últimos semestres en áreas sociales o afines

Tener facilidad de palabra

Mostrar interés genuino por temas de justicia social

Contar con energía y disposición para trabajo en campo

No es necesario contar con experiencia previa, ya que la organización brinda capacitación completa para el puesto.

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