¡No respondas! Si te escriben de estos números en Querétaro, se trata de una estafa

Autoridades en Querétaro encendieron la alerta por una nueva modalidad de fraude que circula a través de mensajes y llamadas telefónicas. En estos casos, los delincuentes se hacen pasar por instituciones oficiales para presionar a las personas y lograr que realicen pagos o compartan información personal.

El objetivo es generar urgencia, generalmente con supuestas multas o adeudos, para que la víctima actúe sin verificar la información. Por ello, la recomendación es clara: no responder ni interactuar con estos contactos.

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Estos son los números reportados por estafa en Querétaro

De acuerdo con reportes recientes, algunos de los números utilizados para este tipo de fraude son:

+52 767 146 3637

+52 866 285 6322

Estos teléfonos han sido identificados por enviar mensajes relacionados con supuestas sanciones o trámites pendientes, acompañados de enlaces o instrucciones de pago.

Tu colaboración es muy importante para la seguridad 🚨. Al ser víctima o testigo de alguna de estas acciones, reporta al Número de Emergencias 911 o 089 de forma anónima. pic.twitter.com/tMbPkTnNcc — Secretaría de Seguridad Ciudadana de Querétaro (@SSCQro) March 15, 2026

Cómo operan estas estafas

El método es sencillo pero efectivo. Los delincuentes envían mensajes que aparentan ser oficiales, donde informan sobre una multa, adeudo o problema legal.

A partir de ahí, buscan que la persona:

Abra un enlace fraudulento

Realice un depósito o transferencia

Proporcione datos personales o bancarios

En muchos casos, el lenguaje utilizado intenta generar presión o miedo, para evitar que la víctima se detenga a verificar la información.

Qué recomiendan las autoridades

Ante esta situación, las autoridades en Querétaro han emitido una serie de recomendaciones para evitar caer en este tipo de fraudes:

No responder mensajes de números desconocidos

No abrir enlaces sospechosos

No proporcionar información personal o bancaria

Verificar cualquier adeudo directamente en sitios oficiales

También se sugiere bloquear los números y reportarlos a las autoridades correspondientes para evitar que más personas sean afectadas.

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