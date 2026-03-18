Equinoccio 2026 en México: el INAH advierte qué objetos no podrás ingresar a las zonas arqueológicas

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en coordinación con la Secretaría de Cultura, implementará un operativo especial por el equinoccio de primavera 2026, una de las fechas con mayor afluencia en zonas arqueológicas del país. El dispositivo se aplicará del 20 al 22 de marzo, justo cuando miles de personas acuden a sitios históricos para recibir la nueva estación, cuyo inicio será el 20 de marzo a las 8:46 horas, según el Instituto Nacional de Astrofísica, Óptica y Electrónica.

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Estos objetos estarán prohibidos durante el equinoccio

Como parte de las medidas de seguridad, el INAH estableció una serie de restricciones para el ingreso a los sitios arqueológicos.

Durante estos días, no podrás entrar con:



Mascotas

Alimentos

Bebidas alcohólicas

Estupefacientes

Armas

Bultos o mochilas grandes

Además, se pide a los visitantes respetar las indicaciones del personal, no acceder a zonas restringidas y cumplir con los horarios establecidos en cada sitio.

Horarios especiales en zonas arqueológicas clave

Algunos de los destinos más visitados tendrán ajustes en sus horarios y accesos. Por ejemplo, Teotihuacán operará con medidas específicas el 21 y 22 de marzo:



21 de marzo : apertura a las 7:00 y cierre a las 17:00 (último acceso 16:30)

: apertura a las 7:00 y cierre a las 17:00 (último acceso 16:30) 22 de marzo: apertura a las 8:00 y cierre a las 17:00

En el caso de Chichén Itzá:



20 de marzo : acceso desde las 9:00, cierre de taquillas a las 16:00 y desalojo a las 17:30

: acceso desde las 9:00, cierre de taquillas a las 16:00 y desalojo a las 17:30 21 y 22 de marzo: apertura a las 8:00, con el mismo horario de cierre

Algunas áreas internas, como el Juego de Pelota o el Observatorio, tendrán acceso limitado hasta las 15:30 horas. Además, el Gran Museo de Chichén Itzá operará de 8:00 a 15:00 horas.

Más de 40 zonas participarán en el operativo

En total, el operativo abarcará 45 zonas arqueológicas en 20 estados del país, incluyendo destinos como:



Monte Albán

El Tajín

Palenque

Tula

Las autoridades recuerdan que los boletos solo se adquieren en taquillas oficiales de cada sitio, por lo que recomiendan evitar intermediarios. También sugieren acudir con ropa cómoda, protección solar y anticipar la visita para evitar contratiempos.

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