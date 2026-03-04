Bombazo en la arqueología mexicana: hallazgo en el Templo Mayor revela detalles de una ceremonia colosal de hace 570 años

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó el hallazgo de una ceremonia "colosal" en el Templo Mayor, presidida por Moctezuma I hace 570 años. Los arqueólogos descubrieron ofrendas masivas y botines de guerra que requirieron una logística monumental en la antigua Tenochtitlan.

El evento más espectacular de Moctezuma I: 83 figurillas y reliquias de guerra

El Proyecto Templo Mayor confirmó que seis depósitos rituales fueron colocados simultáneamente para rodear la estructura principal del recinto sagrado. Los investigadores identificaron 83 figurillas de piedra verde y esculturas de hasta una tonelada, movilizadas con un complejo sistema de rodillos y palancas de madera durante el siglo XV.

¿Qué elementos integran este descubrimiento histórico?

Botín de guerra: Figurillas estilo Mezcala traídas desde los actuales territorios de Guerrero tras conquistas militares.

Logística marina: Caracoles del Océano Atlántico transportados vivos en contenedores de agua salada hasta la capital.

Reliquias milenarias: Piezas que ya tenían más de 1,000 años de antigüedad cuando los mexicas las ofrendaron.

La abundancia de objetos registrados no tiene comparación con ningún otro hallazgo previo en la historia de las excavaciones del Huei Teocalli.

Cómo hicieron los mexicas para mover esculturas de 1,000 kilos en el Zócalo

El equipo liderado por Leonardo Luján determinó que la ceremonia congregó a miles de fieles y requirió un esfuerzo físico sin precedentes. Para disponer las piezas, la autoridad mexica coordinó a cientos de hombres que utilizaron cuerdas y rodillos para posicionar monolitos de entre 600 y 1,000 kilogramos en puntos estratégicos de la pirámide.

Las seis ofrendas se depositaron al mismo tiempo para consagrar la expansión del imperio. Los mexicas pintaron las piezas con pigmentos rojos y blancos, añadiéndoles atributos del dios Tláloc. El hallazgo evidencia que Moctezuma I fue el primer gobernante en someter regiones fuera de la Cuenca de México.

Especialistas del INAH trabajan actualmente en la estabilización de los pigmentos para que estas piezas puedan exhibirse próximamente en el museo de sitio.

La riqueza del imperio: Animales vivos desde la costa

La bióloga Belem Zúñiga detalló que el hallazgo de restos marinos del Atlántico revela rutas comerciales y militares de alta eficiencia. La presencia de caracoles que llegaron vivos a Tenochtitlan demuestra que el imperio desarrolló métodos de transporte rápido para mantener especies exóticas en condiciones óptimas para sus rituales.

La ceremonia incluyó una diversidad de dones inédita:

Ofrendas orgánicas: Semillas, copal, chapopote y rostros de peces sierra.

Riqueza mineral: Esculturas talladas en piedras metamórficas verdes con rasgos esquemáticos.

Dominio ideológico: La apropiación de deidades extranjeras para integrarlas al panteón mexica.