Carreteras saturadas por bloqueos y accidentes hoy 23 de marzo

Carreteras y autopistas están saturadas hoy lunes 23 de marzo por los cierres provocados a causa de los bloqueos, trabajos de mantenimiento y fuertes accidentes vehiculares, por lo que las autoridades alertan a los conductores de afectaciones en la movilidad.

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Nuevo método de asalto en carretera

Si eres conductor de tráiler de carga o transportas mercancía toma precauciones, ya que en redes sociales ya circula lo que parece ser un nuevo método para asaltar a los conductores.

De acuerdo con los reportes, los supuestos delincuentes fingen labores viales para frenar vehículos y facilitar el asalto a los transportistas.

🚨 Nueva alerta en carreteras por un presunto método de asalto



En redes circula un video donde supuestos delincuentes fingen labores viales para frenar a los vehículos y facilitar robos, principalmente a transportistas. Autoridades y conductores mantienen atención ante hechos… pic.twitter.com/xG8MR5SXah — adn Noticias (@adnnoticiasmx) March 23, 2026

¿Qué carreteras están bloqueadas este lunes?

Autopista Durango-Mazatlán

Tras casi 40 minutos de un cierre total, la autopista Durango-Mazatlán restableció la circulación a la altura del kilómetro 163, luego de que servicios de emergencia atendieran el accidente registrado.

🟢 RESTABLECIMIENTO DE CIRCULACIÓN 🟢

Autopista Durango - Mazatlán, km 163. El accidente ha sido atendido. Tramo opera de manera normal en ambos sentidos. Maneja con precaución. 🚌🚙🚗🏍️ — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

Autopista Querétaro-Irapuato

La autopista Querétaro-Irapuato reporta cierre a la circulación a la altura del kilómetro 64, en dirección a Querétaro, luego de un accidente. En la zona, los servicios de emergencia ya realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

🔴 CIERRE DE CIRCULACIÓN 🔴

Autopista Querétaro - Irapuato, km 64, dirección Querétaro. Cierre a la circulación por atención de accidente (maniobras para el retiro de la unidad siniestrada). Toma tus precauciones. Para más información llama al 0⃣7⃣4⃣. — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque

CAPUFE alerta de cierre parcial a la circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16 en dirección a Cosoleacaque, después de que un tracto camión presentara una falla mecánica.

🟠 CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN 🟠

Aut. Nuevo Teapa - Cosoleacaque, km 16, dirección Cosoleacaque. Continúa reducción de carriles por atención a incidente (tracto camión con falla mecánica). Maneja con precaución. — CAPUFE (@CAPUFE) March 23, 2026

Carretera Querétaro-Irapuato

La Guardia Nacional informó que hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 064+500 de la carretera Querétaro-Irapuato, en Guanajuato.

#TomePrecauciones en #Guanajuato se registra cierre parcial de circulación por #AccidenteVial cerca del km 064+500, en la carretera Querétaro-Irapuato. Atienda indicación vial. pic.twitter.com/2kpXpAlITT — Guardia Nacional Carreteras (@GN_Carreteras) March 23, 2026

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