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Carreteras saturadas por bloqueos y accidentes hoy 23 de marzo

Se registran cierres totales y parciales en las carreteras tras fuertes accidentes; toma precauciones por los bloqueos de hoy.

Carreteras y autopistas con bloqueos hoy 23 de marzo
Hoy lunes 23 de marzo se reportan bloqueos y presencia de manifestantes en carreteras y autopistas; CAPUFE y Guardia Nacional alertan a los conductores.|@GN_Carreteras | X

Escrito por: Adriana Pacheco

Carreteras y autopistas están saturadas hoy lunes 23 de marzo por los cierres provocados a causa de los bloqueos, trabajos de mantenimiento y fuertes accidentes vehiculares, por lo que las autoridades alertan a los conductores de afectaciones en la movilidad.

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Nuevo método de asalto en carretera

Si eres conductor de tráiler de carga o transportas mercancía toma precauciones, ya que en redes sociales ya circula lo que parece ser un nuevo método para asaltar a los conductores.

De acuerdo con los reportes, los supuestos delincuentes fingen labores viales para frenar vehículos y facilitar el asalto a los transportistas.

¿Qué carreteras están bloqueadas este lunes?

Autopista Durango-Mazatlán

Tras casi 40 minutos de un cierre total, la autopista Durango-Mazatlán restableció la circulación a la altura del kilómetro 163, luego de que servicios de emergencia atendieran el accidente registrado.

Autopista Querétaro-Irapuato

La autopista Querétaro-Irapuato reporta cierre a la circulación a la altura del kilómetro 64, en dirección a Querétaro, luego de un accidente. En la zona, los servicios de emergencia ya realizan maniobras para retirar la unidad siniestrada.

Autopista Nuevo Teapa- Cosoleacaque

CAPUFE alerta de cierre parcial a la circulación en la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, a la altura del kilómetro 16 en dirección a Cosoleacaque, después de que un tracto camión presentara una falla mecánica.

Carretera Querétaro-Irapuato

La Guardia Nacional informó que hay cierre parcial de circulación por un accidente vial cerca del kilómetro 064+500 de la carretera Querétaro-Irapuato, en Guanajuato.

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