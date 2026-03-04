Hay chamba en ONU Migración; abren vacantes en México con sueldos de hasta 20 mil pesos

La agencia de la ONU especializada en movilidad humana, conocida como Organización Internacional para las Migraciones (OIM), abrió una vacante en la Ciudad de México para el cargo de Oficial de Gestión de Recursos, con contrato inicial de un año y posibilidad de extensión.

Aunque el organismo no publica el salario en su convocatoria oficial, distintos portales de empleo estiman que posiciones similares en México pueden percibir entre 20 mil y 25 mil pesos mensuales, dependiendo del perfil y experiencia del candidato; sin embargo, es importante que la persona interesada pregunte durante el proceso.

La plaza corresponde al nivel profesional P-3 y forma parte de la oficina país en México.

Es #MartesDeVacantes.

Queremos invitarte a ser parte de #OIM México.

Si te gustaría trabajar por transformar la vida de personas #migrantes, #retornadas y #desplazadas, ésta es tu oportunidad:

Oficial de Gestión de Recursos

Conoce aquí nuestras vacantesdisponibles… pic.twitter.com/iSs9jqbWnP — OIM México (@OIM_Mexico) March 3, 2026

Suscríbete a nuestro canal de Telegram y lleva la información en tus manos.

¿Qué hace un Oficial de Gestión de Recursos en ONU Migración?

De acuerdo con la convocatoria, la persona seleccionada será responsable de supervisar la gestión financiera de todas las actividades de la oficina en México, incluyendo control presupuestal, análisis de gastos y rendición de cuentas.

Entre sus funciones destacan:



Vigilar el manejo de tesorería y flujo de efectivo

Elaborar reportes financieros y presupuestales conforme a normas internacionales

conforme a normas internacionales Supervisar recursos humanos, nómina y correcta asignación salarial a proyectos

a proyectos Coordinar servicios administrativos , cadena de suministro y contratos con proveedores

, cadena de suministro y contratos con proveedores Fortalecer controles internos para prevenir fraudes

Además, podrá fungir como responsable interino de la oficina en ausencia del jefe de misión y participar en reuniones del sistema de Naciones Unidas.

La Organización Internacional para las Migraciones, creada en 1951 y actualmente organismo asociado a la Organización de las Naciones Unidas, trabaja en coordinación con gobiernos y organismos internacionales para promover una migración segura, ordenada y regular.

Emprender desde México para 70 millones de hispanos en Estados Unidos

Requisitos para postularse a la vacante de ONU Migración en México

Para aplicar se requiere:



Maestría en Finanzas, Contabilidad, Administración o áreas afines con al menos cinco años de experiencia profesional; o licenciatura con siete años de experiencia

con al menos cinco años de experiencia profesional; o Experiencia en gestión financiera y de recursos humanos a nivel internacional

a nivel internacional Conocimiento en normas contables del sector público (IPSAS)

del sector público (IPSAS) Manejo avanzado de Excel y deseable experiencia en SAP

Dominio de inglés y español , tanto oral como escrito

, tanto oral como escrito Certificaciones como Contador Público Certificado (CPA) o equivalentes internacionales son consideradas una ventaja

Marina lanza vacantes para médicos y enfermeros; requisitos y cómo aplicar ¿Te gustaría formar parte de la Armada de México? Hay vacantes en diferentes servicios, te decimos cómo aplicar. 03 febrero, 2026

Fecha límite para aplicar a la vacante de la ONU en México

El proceso de selección se realizará mediante el llamado “Pathways Pool”, un mecanismo interno y externo de evaluación de talento del organismo. La fecha límite para postularse es el 11 de marzo de 2026.

La ONU Migración aclaró que no cobra ninguna cuota en sus procesos de reclutamiento y que todas las solicitudes deben enviarse exclusivamente a través de su sistema electrónico oficial.

adn Noticias. Te Hablamos con la verdad. Suscríbete a nuestro canal de WhatsApp y lleva la información en la palma de tu mano.