Ponte atento; montos mínimos y máximos que se deben pagar por utilidades 2026 según la LFT

El próximo 1 de abril de este 2026 inicia oficialmente el periodo de pago de las utilidades, las cuales forman parte de las prestaciones de ley a las que tienen derecho todas y todos los trabajadores contratados formalmente en el país según lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT).

De acuerdo con las mismas leyes y normas que rigen a nuestro país, el pago de utilidades se debe abonar de conformidad a los días trabajados, el salario de cada uno de los trabajadores, así como de los ingresos de cada una de las empresas.

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¿Cuál es el mínimo y máximo de las utilidades este 2026?

Antes que nada es importante destacar que no existe como tal un mínimo establecido para el pago de las utilidades este 2026, pues como bien se mencionó anteriormente, esta prestación se abona conforme al tiempo trabajado, salario e ingresos de las empresas.

Pese a ello, sí se tiene establecido que el pago de esta prestación de ley se tiene que hacer de forma igualitaria para todos los empleados, esto con base en el 10% de las ganancias netas de la empresa en el ejercicio fiscal del año pasado.

Con esto dicho, las utilidades se dividen de la siguiente manera:

Del 10% antes mencionado, 50% se tabulan según los días trabajados de cada empleado

Del 10% antes señalado, el 50% restante se da según el salario percibido por el trabajador

Fechas de pago de las utilidades este 2026

Será hasta el próximo 31 de mayo de este mismo 2026, que termine oficialmente el periodo de pago de las utilidades del ejercicio anterior, por lo cual las empresas cuentan hasta con dos meses completos para poder realizar el abono de esta prestación de ley.

¿A quiénes les toca pago de utilidades en México?

Los requisitos para poder recibir el pago de utilidades en México, son los siguientes:

Ser trabajador con contrato activo

Que el trabajador haya laborado al menos 60 días en el año

Ser empleado de planta

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