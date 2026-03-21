Cuatro eventos meteorológicos “de terror” provocarán lluvias y tormentas en México este 21 de marzo

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), dio a conocer que el clima en México de este 21 de marzo se verá afectado por cuatro eventos asociados con lluvias y chubasco, lo cual dejará condiciones adversas de mal tiempo en los estados del centro, sur y sureste de la República Mexicana.

De acuerdo con el informe diario de la Conagua y el SMN, serán varios canales de baja presión sobre el interior del país, una vaguada en altura sobre el Golfo de México, la corriente en chorro subtropical, además del ingreso de humedad, lo que provocará lluvias aisladas y puntuales sobre varios estados de nuestro territorio nacional.

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Pronósticos de lluvia en México este sábado 21 de marzo

De acuerdo con el informe diario de las autoridades mexicanas, serán los estados de Guerrero y Oaxaca, así como el Estado de México (Edomex), Morelos, Puebla, Veracruz y Chiapas, los que se verán afectados por chubascos con lluvias puntuales e intervalos de chubascos respectivamente.

Por otro lado, señalaron que se prevén lluvias aisladas en las entidades de Jalisco, Colima, Michoacán, Ciudad de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Pronósticos de calor en México para el clima de este 21 de marzo

A pesar de ello, dieron a conocer que el clima en México vio también espera temperaturas de hasta 45°C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, así como de 40°C en Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Morelos, Puebla, Oaxaca y Chiapas.

De igual forma, se informó que se esperan temperaturas altas en los siguientes estados:

Zacatecas

San Luis Potosí

Querétaro

Hidalgo

Veracruz

Tabasco

Campeche

Yucatán

Quintana Roo

Estados con bajas temperaturas este sábado 21 de marzo

Las entidades de la República Mexicana en las que se esperan temperaturas bajas de entre 0 a -5°C son Chihuahua, Durango, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Querétaro y Oaxaca.

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