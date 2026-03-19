Clima hoy jueves en México: Ya se siente la primavera y habrá onda de calor en 12 estados; lista completa

Una de las épocas más calurosas está por comenzar. El equinoccio de primavera 2026 en México ocurrirá el viernes 20 de marzo a las 08:46 horas, de acuerdo con los cálculos astronómicos, marcando el inicio oficial de la estación en el hemisferio norte. ¿Cómo estará el clima de hoy?, ¿se empezarán a sentir las altas temperaturas o aún podremos disfrutar de unos días más de frío?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) publicó su pronóstico del tiempo para este jueves 19 de marzo de 2026.

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¿Cómo estará el clima en México hoy?

Canales de baja presión, una vaguada en altura, la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad provocarán lluvias y chubascos con descargas eléctricas en el occidente, centro, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán, con lluvias fuertes en Tabasco y Chiapas.

En contraste, una circulación anticiclónica mantendrá ambiente seco en el norte e iniciará una onda de calor en Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, mientras que esta continuará en estados como Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

A continuación te presentamos la lista detallada por estado.

Lluvias en México hoy 19 de marzo 2026

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tabasco y Chiapas.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guerrero, Oaxaca, Puebla, Veracruz y Campeche.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí, Michoacán, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Yucatán y Quintana Roo.

Ola de calor: Altas temperaturas por estado

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Baja California (noreste), Sonora, Chihuahua (oeste), Sinaloa (norte) y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Durango (noroeste), Zacatecas (sur), Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Morelos, Puebla (suroeste), Oaxaca y Chiapas.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Estado de México (suroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Frío en México hoy jueves

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del viernes: zonas serranas de Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Michoacán y Oaxaca.

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